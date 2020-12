Golf-Coach Marcel Kunefke: Corona zwang ihn zum Jobwechsel

Marcel Kunefke hat sich bislang nicht mit dem Coronavirus infiziert. Die letzten Monate im Leben des Golftrainers weisen dennoch Parallelen mit dem oft tückischen Krankheitsverlauf von Covid-19 auf. Das Virus stellte sein Leben vollkommen auf den Kopf. Der 36-Jährige durchlebte eine Phase der Hilflosigkeit, Existenzangst und Enttäuschung. Kunefke hat die Zeit durchgestanden, er ist um viele Erfahrungen reicher, aber auch um einen Lebenstraum ärmer.

„Ich wollte das seit ich zwölf war. Das war meine Profession“, sagt Marcel Kunefke über seinen Beruf als PGA-Professionell, als Golftrainer. „Alles in meinem Leben war darauf ausgerichtet, ich habe viele Jahre energisch und intensiv darauf hingearbeitet.“ Mit Talent und Ehrgeiz stieg er 2005 in die Ausbildung ein, arbeitete im Anschluss zwölf Jahre lang als Golftrainer beim GC Schwarze Heide. Doch mit Corona änderten sich die Dinge.

Kunefke wollte mit Rückenwind in die neue Saison starten

Kunefke kam Mitte März mit großen Erfolgen von seiner Wintertour nach Deutschland zurück. Bei der Europameisterschaft in Spanien schaffte er mit seinem Team den Cut (Qualifikation für die Finalrunde), ein Pro-Am-Turnier in Portugal konnte er sogar gewinnen. „Es lief fantastisch. Ich war voller Vorfreude auf die anstehende Saison“, erinnert sich der Düsseldorfer. Nur zwei Tage nach seiner Rückkehr, am 17. März, wurde ihm aber ein Stoppschild gesetzt. Der erste Lockdown und die Corona-Schutzverordnung trafen Kunefke ausgerechnet in der Phase, in der die meisten Amateurgolfer aus dem Winterschlaf erwachen und ihren Trainern gewöhnlich die Bude einrennen. „Die Auftragslage war fantastisch, die Bücher voll“, sagt auch Kunefke.

Anstatt sich voller Elan in die Arbeit zu werfen, war er plötzlich zum Nichtstun verdammt. Mit allen Begleiterscheinungen, die sich von Tag zu Tag verschärften. „In einer solchen Situation gehen einem viele Dinge durch den Kopf. Ich hatte keine Ahnung wie und vor allem wann es weitergehen würde. Nicht zu wissen, wann alles wieder beim Alten sein würde, das war das Schlimmste am Anfang“, erinnert sich Kunefke. Beim Alten würde es nie wieder sein. Das zeichnete sich in den kommenden Monaten ab. Sechs Wochen nach Inkrafttreten der Corona-Schutzverordnung entschloss sind der Deutsche Golfverband die anstehende Ligasaison der Amateurgolfer komplett abzusagen. Für Kunefke, der beim GC Schwarze Heide Kirchhellen die Klubmannschaften trainiert hatte, war das ein weiterer herber Rückschlag: „Das hat die Lage noch einmal verschärft. Dadurch sind mir noch einmal fest budgetierte Einnahmen in einem nennenswerten Umfang weggefallen.“

Exzessiver Sport zur Ablenkung

Mittlerweile arbeitet Marcel Kunefke für eine Firma, die Handdesinfektionsgeräte vertreibt. Foto: MK / Fremdbild

Kunefke beantragte Soforthilfe beim Land. Das Geld floss erst nach sechs Wochen und seine Rücklagen schmolzen. „Die Situation hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Du weißt in einer solchen Lage nicht wohin mit dir, du bist völlig leer“, berichtet Kunefke. Nur seine Frau Izabela gab ihm Rückhalt: „Ohne sie wäre ich wohl völlig aufgeschmissen gewesen.“ Kunefke kompensierte die schwierige Lage durch Sport: „Ich habe unfassbar viel trainiert. Oft drei, vier Stunden am Tag, nur um irgendeine Aufgabe zu haben.“ Doch das half nur für kurze Zeit: „Das Erschreckende war, das sich plötzlich alles änderte. Ich habe eine unerklärliche Wut entwickelt, fast schon Hass. Diese Hilflosigkeit und Fremdbestimmung, du erkennst, dass du auf dich allein gestellt bist.“

Kunefke spürte in sich den wachsenden Drang, die Situation auch über Hürden hinweg und mit Opferbereitschaft zu ändern. Ein Golfschüler und Freund erneuerte ein Angebot, das schon seit mehreren Jahren stand. „Ich bekam die Chance, als Vertriebsleiter in eine Firma einzusteigen. Zunächst befristet bis zum 31. März 2021. Ironischerweise vertreibt diese Firma Produkte zur Handdesinfektion“, sagt Kunefke und ergänzt: „Im Nachhinein bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Als ich damals unbedingt PGA-Professional werden wollte, haben sie darauf bestanden, dass ich zunächst eine kaufmännische Ausbildung mache. Das erweist sich jetzt natürlich als Segen.“

Ganz an den Nagel hängen wollte Kunefke seinen Lebenstraum trotz des neuen Jobs aber nicht: „Ich wollte meinen Aufgaben als Golftrainer beim GC Schwarze Heide weiter nachkommen. Nach der Arbeit.“ Doch das ließ sich nicht mit den Vorstellungen des Vereins realisieren. Nach langem Hin und Her einigten sich Klub und Kunefke auf das Ende der Zusammenarbeit. Der Nutzungsvertrag, die Basis für die Ausübung seines Berufs auf der Clubanlage, wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Neues Golf-Engagement in Sicht

Der 36-Jährige blickt jetzt optmistisch nach vorn: „Ich bin in der Firma gut angekommen, arbeite dort in einem tollen Team mit einem guten Miteinander. Ich setze jetzt alles daran, dort auch über den 31. März hinaus eine Zukunft zu haben.“ Auch golftechnisch haben sich neue Möglichkeiten aufgetan: „Ich bin in aussichtsreichen Gesprächen und werde vielleicht schon im Frühling in einem Duisburger Klub arbeiten.“ Neben seinem Job, in Teilzeit. Das ist auch eine Lehre aus Corona.

