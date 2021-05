Judo Godesberg geht mit einem Versprechen an den JC 66 Bottrop

Bottrop. Für den 1. Godesberger JC ist die Ele-Team-Challenge des JC 66 Bottrop vorüber. Die Teams wollen auch bei einer Neuauflage wieder mitmischen.

Bei der Ele-Team-Challenge Online 2021 geht es jetzt um Gold, Silber und Bronze. Die letzten beiden Wochen sind aufgeteilt in eine letzte Trainings- und eine entscheidende Wettkampfwoche. Während acht Teams noch im Kampfgeschehen stecken, ist für den 1. Godesberger JC der Wettbewerb bereits beendet. Der Verein zieht mit dem zweiten Platz in der Altersklasse U10 und Platz fünf bei den U15-Jugendlichen eine positive Bilanz. Ein großes Lob richten die Godesberger auch an den Initiator und Ausrichter JC 66 Bottrop.

Sonja Wirth war viele Jahre lang selbst erfolgreiche Kämpferin des Deutschen Judobundes. Sie sammelte auf nationaler und internationaler Bühne zahlreiche Erfolge, war unter anderem Deutsche Meisterin, Junior-Europacup-Siegerin und Weltcup-Medaillengewinnerin. Die Trainerin des 1. Godesberger JC ist stolz auf ihre Teams: „Am Anfang war alles schwer. Insbesondere die Kraftübungen waren in den Teams nicht gerade beliebt.“ Das bestätigt auch die für Godesberg kämpfende Yoann Hamdan: „Zuerst wollte ich gar keine Liegestütze machen, aber als ich beim ersten Wettkampf gleich 48 Liegestütze geschafft hatte, war es richtig cool.“

Leistungssteigerungen durch Training und Wettkampf

Mit dem regelmäßigen Training kamen dann auch die Leistungssteigerungen. Zweimal pro Woche traf sich das Team um die Trainer Sonja Wirth und Marwan Hamdan online, um die Übungen durchzuführen und zu trainieren. Schnell kristallisierte sich heraus, wem welche Übungen besonders lagen. „Johannes war schnell unser Planck-Weltmeister, der die 10 Minuten locker aushalten konnte. Einige der Kinder gaben auch schon beim Training alles. Lucas glänzte bei der Übung Holger regelmäßig. Die Schwestern Laureen und Sophia schafften es sogar, über Nacht noch die koordinative Übung richtig gut zu erlernen. Wichtig waren für die Kinder auch die regelmäßigen gemeinsamen Trainingseinheiten, bei denen man sich zumindest online sehen und sich austauschen konnte“, erklärt Wirth.

JC 66 peilt Medaillen an Initiator Sven Helbing vom JC 66 Bottrop ist einer Neuauflage der Ele-Team-Challenge nicht abgeneigt, sagt aber auch: „Nach der ETCO ist vor dem nächsten Konzept. Schwierige Zeiten zwingen manchmal geradezu dazu, kreativ zu werden und sich weiterzuentwickeln.“ Die beiden Bottroper Teams (U13 und U15) sind noch voll im Geschehen und konzentrieren sich auf ihre anstehenden Medaillenkämpfe. Die U15 kämpft in der kommenden Woche um Platz drei, die U13 hat sogar die Chance auf Gold.

„Mir hat es gefallen, wieder bei einem Wettkampf mitzumachen“, erzählt Jonah. „Vor dem Wettkampf war ich schon sehr nervös“, gibt seine Schwester Frida zu. Beide zählten genauso wie Leander und Takeo zu den Allzweckwaffen der Godesberger, die Situps genauso gut beherrschten wie die koordinative Übung. Wirth begrüßte auch Nachzügler: „Marie stieß erst später zum Team, aber auch sie war sofort mit vollem Herzblut dabei.“

Godesberger wollen auch an einer möglichen Neuauflage teilnehmen

Für die Godesberger ist die Team-Challenge mit dem Ende des letzten Wettkampfes noch nicht vorbei. Die Trainer forderten ihr Team zu einem Vergleich heraus. Marwan Hamdan muss bei dem Gedanken daran lachen: „Ende Mai ist es soweit. Die Kinder sind jetzt schon richtig motiviert und für uns Trainer wird es richtig schwer werden.“ Und die Godesberger verabschiedeten sich von der Team-Challenge mit einer klaren Botschaft: Sollte das Format eine Fortsetzung finden, wäre der Klub auf alle Fälle wieder dabei.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den Bottrop-Sport-Newsletter der WAZ anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop