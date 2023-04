GC Schwarze Heide Kirchhellen misst sich mit Besten aus NRW

Kirchhellen. Nach der sensationellen Qualifikation im vergangenen Jahr mischt der GC Schwarze Heide jetzt tatsächlich im Kampf um die NRW-Meisterschaft mit.

An diesem Wochenende steht der erste Höhepunkt der nordrhein-westfälischen Golfsaison ins Haus. Beim GC Wasserburg Anholt wird der Willy-Schniewind-Mannschaftspreis ausgetragen. Nach dem Aufstieg in die 1. Liga dieses Wettbewerbs bekommt es die Clubmannschaft des GC Schwarze Heide Kirchhellen unter anderem mit zwei Erstligisten zu tun.

Der Aufstieg in die erste Liga des traditionsreichen Teamwettbewerbs war im Sommer 2022 eine riesige Überraschung. An diesem Wochenende ernten die Kirchhellener die Früchte: Das Team spielt in Anholt um die inoffizielle NRW-Mannschaftsmeisterschaft. Mit von der Partie sind acht Mannschaften, darunter auch die Bundesligisten GC Hubbelrath und GC Hösel.

Kirchhellen geht als Außenseiter an den Start, daraus macht Felix Duden keinen Hehl. Der Kapitän gibt sich bescheiden, deutet aber an, dass sein Team im Konzert der Großen nicht die zweite Geige spielen will: „Wenn wir ein wenig Losglück haben und nicht schon in der ersten Runde auf die Erstligisten treffen, dann gibt es eine reelle Chance auf den Klassenerhalt.“ Um die 1. Liga zu halten, muss Kirchhellen entweder die erste Runde am Samstag (ab 7.30 Uhr), oder aber das Spiel in der Hoffnungsrunde (ab 13.30 Uhr) gewinnen.

