Fynn Wallenfang siegt vor über 1000 Zuschauern in Düsseldorf

Bottrop Der junge Bottroper nutzte die große Bühne des Indoor-Meetings in der Landeshauptstadt, um sein großes Talent unter Beweis zu stellen.

Vor knapp einem Jahr entdeckte Fynn Wallenfang die Leichtathletik für sich. Und der junge Bottroper ist dort ganz in seinem Element. Bei seinem zweiten Wettkampf trat der Elfjährige bei der Talentiade des Leichtathletikverbandes Niederrhein an und siegte über 30 Meter fliegend. Für seinen Erfolg erhielt Fynn Wallenfang vom Nordrhein-Landestrainer eine Einladung zum ISTAF Indoor in Düsseldorf. Dort sollte er jetzt im Vorprogramm der großen Leichtathletik-Stars über 60 Meter an den Start gehen. Voller Aufregung und Vorfreude bereitete sich der junge Nachwuchsathlet des LC Adler Bottrop auf dieses Ereignis vor.

Im Dezember letzten Jahres startete er über 50 Meter bei einem Hallensportfest in Düsseldorf und sammelte dort erste Wettkampf-Erfahrungen. Trotz starker Konkurrenz sicherte er sich in 7,48 Sekunden den dritten Platz. Vier Wochen später im Januar nahm er an den Regionshallenmeisterschaften über 60 Meter in der Klasse M12 teil. Hier holte er gleich seinen ersten Titel. Er ließ die Konkurrenten in 8,82 Sekunden hinter sich.

Start vor über 1000 Zuschauern in Düsseldorf

Nun stand die intensive Vorbereitung im Training auf das ISTAF Indoor Meeting auf dem Programm .Der Tag kam, die Anspannung und die Nervosität stiegen. Gut vorbereitet von seinem Vereinstrainer Thomas Lysko ging er im PSD-Dome an den Start, dort, wo sonst die Düsseldorfer EG Eishockey spielt. Im Aufwärmbereich begegnete er noch der Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung, Malaika Mihambo, die in der Landeshauptstadt nach langer Verletzungspause ihr Comeback gab. Das gab dem Bottroper Talent noch einmal einen weiteren Motivationsschub.

Fynn Wallenfang startete im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Foto: Thomas Lysko / LC Adler

Dann betrat Fynn Wallenfang die Sprintbahn. Vom Hallensprecher wurden er und seine Kontrahenten über den Videowürfel vorgestellt. Rund 1000 Zuschauer und viele Leichtathletik-Fans waren bereits in der Halle, um die Nachwuchssprinter zu sehen und anzufeuern.

Das Startkommando erfolgte: Auf die Plätze, fertig ... Fynn Wallenfang kam nicht so gut aus dem Startblock, ebenso wie sein Vorbild Usain Bolt. Aber nach 30 Meter kam er so richtig in Fahrt und sprintete mit Vorsprung als Sieger ins Ziel. Mit 8,54 Sekunden verbesserte er seine persönliche Bestleistung um 3/10 Sekunden und liegt mit dieser Zeit auf Platz eins in der Nordrhein-Hallenbestenliste der Klasse Männliche Jugend M12.

Nun heißt es weiter fleißig zu trainieren, denn in drei Wochen stehen die Nordrhein-Hallenmeisterschaften der Klasse U14 in der Düsseldorfer Leichtathletik-Halle auf dem Programm. Auch dort will Fynn Wallenfang mit guten Leistungen überzeugen.

Fynn Wallenfang und Berlino, das Maskottchen der 12. IAAF-Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 in Berlin. Foto: Thomas Lysko / LC Adler

