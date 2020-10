Am Wochenende das Spiel, am Montag Regeneration, ab Mitte der Woche die Vorbereitung auf die anstehende Aufgabe. Das ist normalerweise ungefähr der Ablauf einer Fußball-Woche aus Trainersicht. Aktuell jedoch, ist an normal kaum zu denken. Der SV 1911, der SV Vonderort II. Fortuna Bottrops Frauen und der VfB Kirchhellen wussten bereits am Donnerstag, dass sie am Wochenende die Füße hochlegen können und die Fußballschuhe im Schrank bleiben. Am Freitag kamen dann auch noch der FC Bottrop, Rhenania, die Frauen des VfL Grafenwald und Dostlukspor Bottrop hinzu. Acht Klubs, geeint im Schicksal.

Dostlukspor hatte sich eigentlich gefreut auf die Begegnung mit dem RWO-Team 12 - mit Fußballgröße Mike Terranova, der mit seinen 43 Jahren in der Kreisliga A immer noch trifft wie er will. Doch ein Coronafall bei den Oberhausenern verhindert dieses Highlight.

VfL Grafenwalds Frauen müssen zum zweiten mal in dieser Saison aussetzen

Die Frauen des VfL Grafenwald haben am Freitag noch keine Begründung für die Absage ihrer Partie gegen den VfB Börnig erhalten, doch steht zu vermuten, dass auch über dieser Absetzung das Damoklesschwert des Coronavirus schwebt. In der Frauen-Bezirksligastaffel des VfL Grafenwald allein, werden drei Begegnung nicht über die Bühne gehen. Der Trainer der Grafenwälder Frauenmannschaft hatte diese Entwicklung bereits erwartet.

„Herne hat hohe Inzidenzzahlen. Mich würde es nicht überraschen, wenn wir nicht spielen“, sagte Steffen Drews noch am Donnerstag. Für die Wöllerinnen ist es bereits die zweite Partie der laufenden Spielzeit, die abgesetzt wurde. In der vergangenen Woche konnte das Spiel gegen den BV Lünen nicht stattfinden; der politische Kreis Unna hatte alle Partien per Allgemeinverfügung untersagt. Nun betrifft es das Wiedersehen mit Börnig. Vor zwei Jahren waren die Grafenwälderinnen in der Kreisliga auf Platz zwei gelandet, der VfB in die Bezirksliga aufgestiegen. Drews: „Die Mädels hatten Bock und waren bereit gewesen.“

Rhenania Bottrop plant nun von Tag zu Tag

Das ist auch von den Bezirksliga-Herren von Rhenania Bottrop zu erwarten gewesen, immerhin sind sie als Aufsteiger dem Spitzenduo VfB und Fortuna auf den Fersen. Doch auch das Spiel gegen den SV GA Möllen kann nicht stattfinden. „Das ist natürlich sehr schade“, sagt Rhenanias Trainer Marco Hoffmann, der „den betroffenen Spielern eine schnelle und gute Genesung“, wünscht.

„Gerade sieht man ja, wie schnell das alles gehen kann. Die Situation ist leider wie sie ist, da kann ja niemand etwas dafür, da sitzen wir alle in einem Boot. Ich habe unter der Woche auch schon mit den Spielern gesprochen, was eventuell kommen könnte und dass wir uns darauf einstellen müssen, dass sich jetzt täglich etwas ändert. Wir werden die nächsten 14 Tage nutzen, um unser Spiel weiter zu verbessern und die Motivation hoch zu halten. Und ich hoffe, dass alle gesund bleiben und die Situation sich insgesamt verbessert, das belastet ja sehr viele Leute, auch im privaten Leben oder im Job“, so Hoffmann.

FC Bottrop stellt sich viele Fragen

Während Rhenania somit bei acht Spielen stehen bleibt und nun schon zwei Partien weniger als Fortuna und der VfB absolviert hat, trifft es Möllen noch härter: Gerade einmal vier Spiele konnte der Verein austragen.

Dass der FC Bottrop frei hat und bei sieben Spielen stehenbleibt, liegt daran, dass der Physiotherapeut des Gegners SuS Dinslaken positiv getestet wurde. FC-Trainer Mevlüt Ata ist daher aktuell hin- und hergerissen: „Die Virologen wissen nicht genau, was Sache ist. Wir wissen es auch nicht genau. Was ist zum Beispiel mit Zuschauern, wenn einer positiv getestet wird. Was passiert dann genau? Ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten spielen, auch wegen des sozialen Kontaktes für die Menschen. Aber ich weiß nicht, ob alles gut ist, was wir gerade tun. Ich mache gerne Sport. Aber was bringt es wirklich, wenn du krank wärst und den Körper dann so belastest?“

Mehr Nachrichten aus dem Bottroper Amateurfußball