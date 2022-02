Für Rhenania Bottrop sind nur noch dicke Fische im Teich

Lea Siemes (r.) und Rhenania Bottrop ließen dem FV Mönchengladbach am Sonntag keinen Raum. Der Auftritt des Bezirksligisten war beeindruckend.

Bottrop. Rhenania Bottrop steht im Halbfinale des Niederrheinpokals. Wir stellen die potenziellen Gegner vor. Trainer Dietzek wünscht sich den Nachbarn.

Nach dem Überraschungserfolg gegen den Niederrheinliga-Spitzenreiter FV Mönchengladbach ist den Fußballerinnen des SV Rhenania Bottrop im Niederrheinpokal fast alles zuzutrauen. Um sich für die erste Runde des DFB-Pokals zu qualifizieren, benötigen die Blau-Weißen aber noch zwei Siege, denn nur der Sieger des Wettbewerbs erhält ein Startrecht. Zeit, einmal darauf zu schauen, mit welchen Gegnern es die Bottroperinnen noch zu tun bekommen können.

SV Heißen

Die Mülheimerinnen spielen in der Niederrheinliga und zogen durch einen hart erkämpften 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen den Ligakonkurrenten Viktoria Winnekendonk ins Halbfinale ein. Dabei machte das Team zweimal einen Rückstand wett. Die Mülheimerinnen belegen in der Niederrheinliga aktuell den zehnten Platz. Nach 17 Spielen haben sie 24 Punkte bei einem Torverhältnis von 32:31. Im Pokal gewann Heißen gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter SV Siegfried Materborn (5:0) und den Bezirksliga-Zweiten OSV Meerbusch (5:3 nach Elfmeterschießen). Heißen ist das Wunschlos von Bottrops Trainer Marcel Dietzek.

Alemannia Pfalzdorf/VfR Warbeyen

Das Viertelfinalspiel zwischen diesen beiden Mannschaften wird am 9. März ausgetragen. Klarer Favorit ist Warbeyen. Die Kleverinnen sind Tabellenachter der Regionalliga, haben nach 16 Spielen 22 Punkte bei einem Torverhältnis von 22:21 auf dem Konto. Im Niederrheinpokal hat Warbeyen bislang zwei 10:1-Siege gegen die Landesligisten Arminia Klosterhardt und SV Rees erzielt.

Alemannia Pfalzdorf ist wie Rhenania Bottrop Bezirksligist, spielt also drei Klassen unter Warbeyen. Das Team aus Goch hat im laufenden Pokalwettbewerb aber für die bislang größte Überraschungen gesorgt, als im Achtelfinale ein 1:0-Erfolg über den Regionalligisten GSV Moers gelang.

HSV Langenfeld/B. Mönchengladbach

Auch dieses Viertelfinale muss noch gespielt werden (9. März). Langenfeld ist Tabellenzwölfter der Niederrheinliga, war im Pokal bislang gegen den Landesligisten SC Viktoria Anrath (3:1) und den Niederrheinligisten SSVg Velbert (1:0) erfolgreich. Favorit im Kampf um den Halbfinaleinzug ist jedoch Borussia Mönchengladbach. Die Frauen des Fußball-Bundesligisten spielen in der Regionalliga, belegen dort nach 15 Spieltagen (38 Punkte, 54:10 Tore) den zweiten Tabellenplatz. Im Pokal waren die Gladbacherinnen schon dreimal im Einsatz. Einem 18:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten Hemdener SV folgten ein 4:1-Sieg gegen Grün-Weiß Lankern (Landesliga-Tabellenführer) und ein 5:1 bei Mettmann-Sport (Bezirksliga-Tabellenführer).

Jillien Munzel (r.) ist mit 16 Jahren die jüngste Spielerin des SV Rhenania. Trainer Marcel Dietzek schubste sie gegen Mönchengladbach in die Startelf und sie machte ihre Sache bemerkenswert gut. Foto: Felix Hoffmann

Rhenania Bottrop verblüfft den FV Mönchengladbach

Rhenania Bottrop hatte sich auch als Außenseiter Großes zugetraut. Und die Fußballerinnen aus dem Blankenfeld lieferten am Sonntag ab. Den spektakulären 4:3-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den Niederrheinliga-Spitzenreiter FV Mönchengladbach ordnete Marcel Dietzek jedoch nicht als die große Überraschung ein. Der Trainer war stolz auf die Leistung seiner Mannschaft, hatte aber schon im Vorfeld eine Ahnung, dass im Niederrheinpokal der Halbfinal-Einzug kein Traum bleiben müsse.

„Am Sonntag hat alles funktioniert, unser Plan ist voll aufgegangen“, erklärte Marcel Dietzek am Montag. Rhenanias Trainer erneuerte sein Lob an die Mannschaft: „Ich bin mega stolz. Was die Mannschaft herausgehauen hat, war enorm. Ich konnte mich auf jede einzelne Spielerin verlassen. Jeder Wechsel von der Bank hat außerdem zusätzliche Sicherheit, mehr Stabilität und neuen Schwung gebracht.“

In einem Punkt mussten die Bottroperinnen gestern aber doch dazulernen. „Das Problem ist, dass viele Spielerinnen noch sehr jung sind. Die können ihr Leistungsvermögen noch gar nicht richtig einordnen. Sie wissen noch nicht, dass sie mindestens genau so gut sind, wir die Spielerinnen des Gegners. Davon hat Mönchengladbach vor allem in der ersten Halbzeit profitiert.“

Ein weiteres Haar in der Suppe: „Schade, dass wir das Spiel nicht in regulärer Zeit für uns entschieden haben. Wir waren spielbestimmend und hatten auch Gelegenheiten zum Siegtreffer“, so Dietzek.

