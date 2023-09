Für die Bottroper Talente steht Finaltag auf dem Plan

Bottrop. Bei den Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften stehen bei der Jugend die Entscheidungen bevor. So sieht das Wochenende beim TC Eigen-Stadtwald aus.

Mit den Endspielen in den Jugend-Konkurrenzen beginnt bei den Tennis-Stadtmeisterschaften an diesem Wochenende die heiße Turnierphase. Parallel dazu sind bei den Erwachsenen die ersten Viertelfinals angesetzt.

Es war eine turbulente Woche für das Team der Turnierleitung. Ein vollkommen verregneter Mittwoch, ein heftiger Schauer am Donnerstag zur besten Spielzeit und auch am Freitag musste unter das Hallendach ausgewichen werden. Dazu gesellt sich auch noch die bevorstehende Konkurrenz durch das Brezel- und Schützenfest. Für die vielen aufstrebenden Aktiven aus den Kirchhellener Tennisvereinen lassen sich Brauchtumsfeierlichkeiten und Tenniswettkämpfe aus nachvollziehbaren Gründen nur schwerlich miteinander vereinbaren.

Stimmung bei diesem Traditionsturnier ist total positiv

Umstände, die die Turnierplaner in diesem Jahr jedoch vor ganz besondere Herausforderung stellen. „Wir sind nach den ersten zwei Turnierwochen dennoch zufrieden und erleben tolle Stadtmeisterschaften hier auf unserer Anlage. Die Stimmung ist auf und neben den Plätzen total positiv“, berichtet Ilka Walther und ergänzt: „Unser Dank gilt den Hallenbetreibern, die ihre Kapazitäten so unkompliziert zur Verfügung stellen, und den Spielerinnen und Spielern für ihre Geduld und Flexibilität.“

Die zweite Vorsitzende des TC Eigen-Stadtwald führt nicht nur gemeinsam mit Kristin Lassak, Noah von Schwartzenberg und Johannes Middeweg souverän durch das Traditionsturnier, sondern setzt parallel dazu auch noch sportliche Ausrufezeichen. Im Einzel gelang ihr mit einem 7:6 und 6:4 über Letizia Lauer der Einzug in das Viertelfinale, im Doppel mit Kristin Lassak ein 6:4, 7:5-Erfolg über das favorisierte Duo Meyer/Rehberg, und im Mixed mit Fabian Mies ist Ilka Walther nach ihrem Auftaktsieg ebenfalls noch im Rennen.

Der Nachwuchs hat sich derweil für die Endspiele formiert. Bei den Jungen bewirbt sich Lennox Nickel gleich um zwei Stadtmeistertitel. Das Nachwuchstalent des TC Blau-Gelb Eigen wird in der U18-Konkurrenz von Emil Zappe gefordert, in der U16 will ihm Benjamin Neis den Titel streitig machen.

Parallel zu den Jugendfinals gibt es attraktives Turnierprogramm

Bei den U14-Junioren machen die Halbfinalisten Maddox Nickel und Benjamin Neis sowie Luis Sauerbach und Leander Neus den Titel unter sich aus. Im Finale der U12 treffen mit Tilman Büscher und Antonius Schmücker die beiden topgesetzten im Feld aufeinander. Bei den Jüngsten in der Altersklasse U10 hat sich nach Gruppenphase und Halbfinale Lorenz Bierenfeld den Platz im Endspiel verdient. Sein Gegner wird im Halbfinale am Samstag zwischen Till Steinmann und Julius Petri ermittelt.

Bei den Mädchen fordert Nicole Radeva in der U16-Konkurrenz mit Lara Stanzek die Titelverteidigerin. Im Feld der U14 mit acht Spielerinnen konnten sich Ava Lissek und Emilia Wozniak gegenüber der Konkurrenz behaupten. Das Finale der U12 bestreiten Emilia Wozniak und Taisilia Brazhko aus der Ukraine, die nach einer Gruppenphase in der U10 bereits als Stadtmeisterin feststeht.

Parallel zu den Jugendfinals dürfen sich die Tennisfans auf ein attraktives Turnierprogramm am Wochenende freuen. Über 70 Partien sind angesetzt, darunter die ersten Viertelfinals bei den Erwachsenen. Bei den Herren 40 duellieren sich Michael Altmann und Jens Limberg, in der Altersklasse 50 greift der topgesetzte Christian Swienty gegen Frank Langkau in das Turniergeschehen ein.

In der offenen Herrenklasse haben mit Kim Möllers, Jan-Rudolf Möller, Jan Mirau und Leonard Krichel die vier topgesetzten Spieler die erste Runde gemeistert, der Sonntagnachmittag verspricht mit den ersten Viertelfinals hochklassige Duelle. Und dank einer günstigen Wetterprognose dürften am Wochenende nicht nur die neuen Jugend-Stadtmeister strahlen.

