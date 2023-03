Für die Adler-Frauen geht es um mehr als nur zwei Punkte

Bottrop. Die DJK Adler Bottrop kann einen großen Schritt machen. Aber auch eine Niederlage wäre kein „Beinbruch“, wie Trainer Henning Weber sagt.

Die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop befinden sich mitten in den Wochen der Wahrheit. Am Wochenende tüfteln die 07er am nächsten Kapitel für den Klassenerhalt. Für den Landesligisten geht es in der Meisterschaft derzeit Schlag auf Schlag.

Nach dem Sieg gegen die HSG Am Hallo und dem darauffolgenden Remis gegen die HSG Essen/Werden misst sich das Team von Trainer Henning Weber am Sonntag (18.15 Uhr) direkt mit dem nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, wenn es für die Adler zum Kellerkind TV Aldekerk III geht.

Bei einem Sieg hätte die DJK Adler sieben Zähler Vorsprung

Die Gastgeberinnen aus Kerken nehmen mit Rang elf derzeit den ersten Abstiegsplatz ein, fünf Punkte Vorsprung hat die Weber-Truppe auf den TV. So spricht Bottrops Trainer von einem Duell, für welches die Beschreibung „Vier-Punkte-Spiel“ nicht ausreiche.

„Da geht es fast schon um noch mehr“, äußert sich Weber, „bei einem Sieg hätten wir sieben Punkte Vorsprung. Das wäre schon ein Pfund.“ Klar ist demnach: Den Adlern bietet sich beim Gastspiel am unteren Niederrhein die große Chance, einen Riesenschritt im Abstiegskampf zu machen. Zur Pflicht wird ein Erfolg gegen Aldekerk allerdings nicht, wie der 07-Trainer betont: „Selbst eine Niederlage würde für uns keinen Beinbruch bedeuten.“

Denn noch gestaltet sich die Ausgangslage für die Adler recht komfortabel. Mit Platz acht bewegen sich die Bottroperinnen sieben Spieltage vor dem Saisonende im Mittelfeld der Liga, auch wenn der Blick in die untere Zone wandert. „Dazu bleibt für uns abzuwarten, ob Aldekerk Spielerinnen aus den oberen Teams einsetzen wird“, so Weber. Die erste Mannschaft der Gastgeberinnen steht vor dem Sprung in die 2. Liga, die Zweitvertretung ist in der Regionalliga überaus erfolgreich.

„Ich hoffe, dass uns keine neue Erkältungswelle heimsuchen wird“, führt der Adler-Trainer fort, der hofft, dass er für die Partie in Aldekerk auf einen weitestgehend kompletten Kader setzen kann. Henning Weber selbst wird am Sonntagabend aber urlaubsbedingt fehlen, er wird an der Seitenlinie durch Svea Buchholz vertreten.

