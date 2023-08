Für Adler 07 Bottrop kommt der Start zwei Wochen zu früh

Bottrop. Adler 07 hat sein Team aus der Landesliga zurückgezogen. In der Bezirksliga soll ein neuer Coach den Neuaufbau antreiben. Am Sonntag geht es los:

In der Bezirksliga fliegt ab dem Wochenende wieder der Ball über das Parkett. Neu im Teilnehmerfeld ist die DJK Adler 07 Bottrop, die sich nach vielen personellen Veränderungen und einem harten Umbruch im Sommer dazu entschied, sich freiwillig aus der Landesliga zurückzuziehen. Unter dem jungen 07-Trainer Robin Mozgol soll eine Etage tiefer der Neuanfang gelingen.

„Natürlich freuen wir uns, dass es nun um Punkte geht“, äußert sich der Coach. Allerdings beäugt er das bevorstehende Auftaktspiel der Bottroper am Sonntag (11 Uhr) beim TV Biefang II auch mit einem kritischen Blick. „Mir wäre es durchaus recht gewesen, wenn die Liga erst zwei Wochen später gestartet wäre“, so Mozgol.

Denn noch sieht der Adler-Trainer seine Schützlinge nicht auf dem gewünschten Level. „Wir hatten in unseren Testspielen gute Momente. Allerdings müssen wir diese Phasen, in denen wir gut auftreten, noch weiter ausbauen. Es mangelt noch an der nötigen Konstanz.“

Mozgol erwartet routinierten und robusten Gegner

Dieses Problem komme aber nicht von ungefähr. Immerhin mussten die 07er nach den vielen Abgängen in den zurückliegenden Monaten eine weitestgehend neue Mannschaft formen. Mozgol: „Deshalb sehen wir das relativ entspannt. Ich bin sicher, dass sich das Team mit jeder weiteren Woche immer besser zurechtfinden wird. Darüber hinaus ist allen Beteiligten bewusst, dass auch mögliche Rückschläge zu unserem Weg dazugehören können, aber das nehmen wir mit dieser jungen Truppe bereitwillig in Kauf.“

Der Gegner aus Biefang ist dem neuen Adler-Trainer aus seiner Zeit in Alstaden bestens bekannt. „Es wird ein wenig darauf ankommen, in welcher Konstellation der TV auflaufen wird“, so Mozgol weiter, „sie verfügen über einige sehr routinierte und erfahrene Spieler. Für uns wird es darauf ankommen, mit Tempo zu agieren und unseren Gegner so unter Druck zu setzen.“

