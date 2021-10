Fortuna-Trainer Stempel: „Wir pfeifen aus dem letzten Loch“

Bottrop. Die Bottroper plagen aktuell große Verletzungssorgen. Mit der SpVgg Sterkrade kommt nun ein Team im Aufwind an die Rheinbabenstraße.

Wenn am Sonntag (15.15 Uhr) Fortuna Bottrop die SpVgg Sterkrade empfängt, muss sich Trainer Sebastian Stempel um eine Sache nicht sorgen: seine Aufstellung. „Die Elf stellt sich im Prinzip selber auf“, sagt er selbst. Ursache für die missliche Lage ist die angespannte Personalsituation bei Bottrop. „Wir pfeifen aus dem letzten Loch“, erklärt Stempel.

Neben der langen Liste von Verletzen kommen unter der Woche noch die üblichen Krankheitsfälle hinzu – normales Training sei im Moment nicht möglich. „Es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis alle wieder da sind. Man muss aber immer nach vorne gucken. Andere Mannschaften haben auch Probleme“, so der Fortuna-Trainer.

Sterkrade kommt immer besser in die Saison

Trotz des fehlenden Personals ist Stempel nicht unzufrieden. Sein Team habe einen ordentlichen Tabellenplatz, der bisherige Ablauf der Spiele mache ihn auch gegen Sterkrade optimistisch. „Wenn alle das abrufen, was sie können, dann ist mit Sicherheit etwas möglich,“ sagt er. In der Tabelle steht seine Auswahl auf dem sechsten Platz, hat sechs Punkte mehr als die Neuntplatzierte SpVgg.

Davon will sich der Trainer aber nicht täuschen lassen. „Sterkrade hat eine Mannschaft, die auf diesem Tabellenplatz nichts zu suchen hat. Ich habe sie viel weiter oben erwartet. Die hatten einen schlechten Start, aber werden mit Sicherheit am Ende der Saison wesentlich weiter oben zu finden sein,“ erklärt Stempel. Zuletzt kam der Gegner immer besser in Fahrt: Die Sterkrader holten ihre zwei einzigen Saisonsiege in den vergangen drei Spielen, einen davon gegen den Tabellenvierten FC Bottrop.

Fortuna Bottrop will „gefährliche Offensivspieler aus dem Spiel nehmen“

Gerade in der Offensivabteilung sei die SpVgg gut besetzt, berichtet Stempel, darauf sei sein Team eingestellt. „Da müssen wir gucken, dass wir die gefährlichen Offensivspieler aus dem Spiel nehmen“, erklärt er. Nach dem Spiel hat seine Elf erstmal etwas Zeit, um sich zu erholen. Am nächsten Spieltag ist Fortuna Bottrop spielfrei.