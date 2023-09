Fortuna Bottrops Knirpse kicken für Jonahs Delfin-Therapie

Bottrop. Die Jugendabteilung des SV Fortuna Bottrop engagiert sich für den guten Zweck. Der Klub spendet 1000 Euro an den schwerkranken Jonah Joswig.

Sonntag war ein aufregender Tag für die Nachwuchsfußballerinnen und -fußballer des SV Fortuna Bottrop. Vor dem Spiel ihres Bezirksligateams hatten sie die schöne Aufgabe, gemeinsam mit ihren Jugendleitern Sebastian Donicar und Maurice Louven einen Scheck an Jonah Joswig und seine Familie zu überreichen. Der Vierzehnjährige ist körperlich und geistig behindert und erhält seit einigen Jahren überaus wertvolle Delfintherapien. Die 1000 Euro aus der Rheinbabenschmiede werden diesem Zweck zugute kommen.

Die Kicker, die den Scheck überreichten, vertraten die gesamte Jugendabteilung. Das Geld stammt aus den Einnahmen der G- und F-Jugend-Stadtmeisterschaften, die der Traditionsklub Anfang Juni auf Rheinbaben ausgerichtet hat. „Dass das Geld an Jonah geht, stand vor den Turnieren fest“, verriet Donicar. „Aber wir wollten das nicht vorher herausposaunen, da wir gar kein Gefühl dafür hatten, was unterm Strich übrig bleibt. Dass es so viel wurde, hat uns überrascht und begeistert. Wir haben den Beitrag nur noch ein bisschen rund gemacht.“

Wenige Tage in einer unbeschwerten Welt für Jonah

Für die Familie Joswig ist die Spende ein Segen. „Die Delfintherapie allein kostet bereits 8000 Dollar, dazu kommen die Anreise und der Aufenthalt. Wir sprechen also pro Therapie von etwa 18000 Euro“, macht Jonahs Vater, Oliver Joswig, klar, was diese Unterstützung für seinen Sohn bedeutet. „Es ist eine Therapie, bei dem die Familie eingebunden wird. Wir nennen den Ort Jonahs perfekte Welt, weil es keinen Ort gibt, wo er so viele Fortschritte macht und so viel lernt wie auf Curaçao bei den Delfinen. Dort ist er einfach nur glücklich und fühlt sich zu Hause.“

Die Jugendabteilung des SV Fortuna Bottrop engagiert sich für den schwerkranken Jonah Joswig. Foto: Fremdbild

Bisher hat Jonah an drei Therapien teilgenommen, jede dient einem Ziel. Beim ersten Mal ging es darum, die psychischen Folgen einer schwierigen Herzoperation zu therapieren, eine weitere stärkte sein Selbstbewusstsein. „Er konnte danach viele Dinge tun, die er sich vorher nicht getraut hatte zu tun.“ Auf dem Weg zur nächsten Therapie ist die Spende der Fortuna ein wichtiger Schritt.

„Die Krankenkasse beteiligt sich nicht an den Kosten. Außer selbst zu sparen, wo es nur geht, geht es eben nur über Spenden. Es ist so unfassbar, dass die Fortuna uns hilft, denn sie können jeden Euro für ihre Arbeit mit den Kids selbst sehr gut gebrauchen.“ Für die Rheinbabenschmiede war der Entschluss eine Herzensangelegenheit. „Jonahs Schwester Meike ist sehr engagiert im Verein. Sie spielt in der Frauenmannschaft, trainiert die Bambini. Ganz klar, dass wir der Familie beistehen“, betont Donicar.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop