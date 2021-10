Fortuna Bottrops E-Sportler feiern gegen polnisches Top-Team

Fortuna Bottrops E-Sport-Team tritt in der Pro League 4D an.

Bottrop. Einen überraschenden Erfolg feierten die E-Sportler von Fortuna Bottrop bei einem Vorbereitungsturnier. Ein polnisches Top-Team wurde besiegt.

Das Fifa Pro Clubs Team von Fortuna Bottrop nimmt aktuell an einem großen und hochkarätig besetzten Vorbereitungsturnier mit 64 Mannschaften teil.

Beim Turnierdebüt konnten die Fortunen für eine Überraschung sorgen: Im ersten Turnierspiel wurde das polnische Top-Team von Arka Gdynia mit 2:1 besiegt.

Fortuna Bottrop startet im November in der Pro League 4 D

„Den Sieg darf man jedoch nicht überbewerten. Als neues Team nehmen wir in allen Begegnungen die Außenseiterrolle ein, trotzdem freuen wir uns natürlich riesig über Erfolge wie diesen“, so Loris Cernuta, der neben Timo Brodowski die Fortuna-Mannschaft leitet.

Im November startet dann wieder der organisierte Ligabetrieb in der Pro Leauge, in der den Bottropern im Sommer der Aufstieg in die Liga 4 D gelang. „Ich bin stolz auf das Team, wir sind auf einem guten Weg. Darüber hinaus möchten wir uns auch für die Unterstützung innerhalb des Vereins bedanken“, sagt Markus Placzek, der Abteilungsleiter E-Sport bei Fortuna.

