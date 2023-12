Fortuna Bottrop will seine Fans vor den Festtagen beschenken

Bottrop Vom Auswärtsspiel beim Tabellendritten Rheinland Hamborn wollen die Fortunen etwas Zählbares mitbringen. Hinspiel endete mit 1:2-Niederlage.

Die Hinrunde war mit dem 0:2 bei Sterkrade 06 / 07 beendet, in die Winterpause geht es erst in ein paar Tagen: Am Freitagabend bestreitet der SV Fortuna sein letztes Pflichtspiel 2023 bei Rheinland Hamborn (19.30 Uhr). Wie auch in den Wochen zuvor eine Flutlichtpartie gegen eine Mannschaft aus der Tabellenspitze.

In der ersten Begegnung der Rückrunde treffen die Bottroper auf den aktuellen Dritten, der sich im Optimalfall sogar auf Platz eins der Bezirksligagruppe fünf setzen kann. Es handelt sich um genau diese Art Gegner, den die Fortuna sich vor Saisonbeginn anschicken wollte, kräftig und nachhaltig zu ärgern.

Spielzeit entwickelte sich deutlich anders als erwartet

Die Spielzeit entwickelte sich für die Rheinbabenkicker deutlich anders als erwartet oder zumindest erwünscht. Gerade mal drei Siege und drei Remis können die Bottroper zu diesem Zeitpunkt verbuchen, und auch wenn sie bisher noch nicht „unter den Strich“ gerutscht sind, begleiten die Sorgen um den Klassenerhalt Trainer, Team, Vereinsführung und Fortunas zahlreiche Fans. Dennoch fahren die Spieler und ihre Übungsleiter Marco Hoffmann, Dusan Trebaljevac und Sascha Wisniowski weder schweren Herzens noch chancenlos an die Duisburger Grillostraße. Dafür gibt es mehrere gute Gründe.

Fortuna holte sechs Punkte gegen Topteams

Zum einen holte die Fortuna sechs ihrer bisher 12 Punkte gegen Topteams der Liga. Vor allem der Derbysieg daheim gegen den VfB Bottrop begeisterte und demonstrierte das Potenzial des aktuellen Tabellenzwölften. Vor gut zehn Tagen waren die Bottroper gegen SuS Dinslaken 09 erfolgreich, überzeugten mit Intensität und Griffigkeit gegen den vermeintlichen Favoriten. Am vergangenen Freitag blieben sie beim Tabellenführer zwar ohne Punktgewinn, trotzdem gab es zahlreiche positive Erkenntnisse, die ein gesundes Selbstbewusstsein vor dem Rheinlandspiel begründen.

„Wir versuchen, auch gegen Rheinland etwas mitzunehmen“, meinte Hoffmann nach der zwar verdienten, aber angesichts des Spielverlaufs doch bitteren Niederlage in Oberhausen. Das Spielglück, dass die Fortuna gegen Dinslaken noch hatte - gegen 06 / 07 hatte es ein Stückweit gefehlt. Aber Hoffmann hatte sich auch den Spielverlauf der Partie Rheinlands im Hamborn-Derby gegen MTV Union angesehen.

„Sie haben früh 1:0 geführt, aber die übrigen drei Tore machen sie erst in den letzten zehn Minuten. Wenn es uns gelingt, solch einen frühen Rückstand zu verhindern, warum sollten wir nicht das Glück haben zu gewinnen?“ Sich mit einem solchen Coup in die Pause zu verabschieden, wäre wohl das beste sportliche Weihnachtsgeschenk, dass die Fortunen ihrem Klub und ihrem Anhang machen können. Ein vergleichsweise wohliges Gefühl beim Blick auf die Tabelle wäre über Monate garantiert.

Die Erinnerungen an den Hinrundenauftakt sind sicher noch frisch und besonders bitter: Das Heimspiel gegen den Duisburger Aufsteiger im August ging 1:2 verloren. Die Fortuna lieferte gegen Rheinland eine starke Partie ab, erlebte jedoch zum ersten Mal - aber beileibe nicht zum letzten Mal in dieser Spielzeit - einen aus ihrer Sicht unglücklichen und ungünstigen Spielverlauf. Pechvogel Johann Müller traf ins eigene Tor, nach sechs Minuten und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Der große Aufwand der Fortunen blieb ohne Lohn

Der große Aufwand, den die Fortuna betrieb, und ihre Moral blieben ohne Lohn - Marvin Polaks Anschlusstreffer kam zu spät. „So weit weg, wie es die Tabelle ausdrückt, sind wir nicht“, ist Hoffmann überzeugt, räumt jedoch ein: „Die Tabelle lügt aber auch nicht.“ Ersteres gibt berechtigte Hoffnungen auf einen Überraschungserfolg, letzteres macht ihn umso bedeutender.

