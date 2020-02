Fortuna Bottrop: Stempel sieht noch viel Luft nach oben

„Wir müssen den Dreh kriegen“, stellt Sebastian Stempel unmissverständlich vor dem Heimspiel gegen Tusem Essen fest. Es ist der dritte Pflichtspielauftritt nach der Winterpause für den SV Fortuna Bottrop, der im Derby gegen den VfB und bei der DJK Adler Union Frintrop nicht nur in der Kategorie Punkte leer ausging, sondern zudem sechs Gegentore kassierte.

Am Donnerstag schoben die Fortunen noch ein Testspiel gegen den SC Hassel ein; Stempel setzte eine Reihe Spieler ein, die in den letzten Wochen relativ wenige Einsatzzeiten hatten. „Alle haben Spielpraxis bekommen“, benannte der Übungsleiter den positiven Aspekt. „Die fünf Gegentore waren Folge schwerer individueller Fehler. Für einen Test ist das nicht so ausschlaggebend, aber es war eben wieder eine Niederlage.“ Stempel hofft am Sonntag auf eine Trendwende, die dem Tabellensiebten den ersten Meisterschaftssieg 2020 bringt.

Tusem Essen steht unter Druck

Die Gäste aus Essen haben sicherlich mehr Druck, etwas Zählbares zu holen. Mit nur vier Punkten Distanz zum Relegationsplatz ist das Team nicht aus dem Gröbsten raus. Allerdings warnt Stempel ebenso vor Sorglosigkeit und Müßiggang in den eigenen Reihen. „Platz sieben, das hört sich so ungefährlich an, aber in dieser Bezirksligagruppe kann es schnell passieren, dass man unten reinrutscht“, erklärt er mit Nachdruck.

Ebensowenig will er sich mit dem Status Quo eines Mittelfeldplatzes zufriedengeben. „Wir standen vor der Winterpause auf Platz fünf, das haben wir uns hart erarbeitet. Wir sind auf dem besten Wege, uns das kaputtzumachen - wenn wir den Dreh nicht kriegen.“ Eine klare Ansage an eine Mannschaft, die mit einigen Ausfällen klarkommen muss. Gegen Tusem stehen Marcel Leidgebel, Ralf Thiel und Mattis Thieler nicht zur Verfügung. Nico Andreadakis wird wegen seiner Schulterverletzung längere Zeit auf Fußball verzichten müssen. „Für ihn ist die Saison beendet.“

Dennoch rückt Stempel von seinem Ziel nicht ab: „Andere müssen in die Bresche springen.“ Vor allem in der Defensivarbeit sieht er Luft nach oben und wünscht sich gegen Tusem, „endlich mal zu Null zu spielen.“ Das kommt nicht überraschend. In der Hinrunde reichte den Essernern ein von der Fortuna schlecht verteidigter Angriff zum 1:0-Erfolg.

