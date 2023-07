Fortuna Bottrop: Saisoneröffnung mit Testspiel-Hattrick

Bottrop. Drei Testspiele stehen am Sonntag auf der Anlage des SV Fortuna Bottrop auf dem Programm - knackigen Aufgaben für die Bezirksliga-Teams.

Der SV Fortuna Bottrop feiert am Sonntag, 30. Juli, die große Saisoneröffnung für die Spielzeit 2023/24. Höhepunkt ist dabei sicherlich das Testspiel der ersten Mannschaft gegen den Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop, das um 15.15 Uhr angepfiffen wird.

Den Auftakt macht aber die Frauenmannschaft, die um 11 Uhr auf den Landesligisten Arminia Klosterhardt trifft. Im Anschluss daran, um 13 Uhr, geht es mit dem Testspiel der zweiten Herrenmannschaft weiter. Sie treffen auf den B-Kreisligisten Ballfreunde Bergeborbeck. Anschließend spielt dann die Bezirksligamannschaft gegen die von Marcel Cornelißen trainierten Frintroper.

Fortuna Bottrop: Erstes Pflichtspiel schon am Mittwoch

„Natürlich ist durchweg für das leibliche Wohl gesorgt. Der SV Fortuna freut sich auf zahlreiche Besucher und einen gelungenen Tag auf der Sportanlage Rheinbaben. Egal ob man ein großer Fußballfan ist, die Spiele der Frauenmannschaft, der zweiten Mannschaft verfolgen möchte oder einfach nur die Atmosphäre genießen will, hier ist für jeden etwas dabei“, heißt es von Seiten der Fortunen.

Die Rot-Weißen wollen an diesem Tag Lust auf die anstehende Saison machen, in der bereits am kommenden Mittwoch das erste Pflichtspiel für die erste Herrenmannschaft ansteht. Im Kreispokal ist die Elf des Trainer-Trios Marco Hoffmann, Sascha Wisniowski und Dusan Trebaljevac beim C-Kreisligisten U.D. Espanol Oberhausen im Einsatz. In die Liga starten die Fortunen dann am 13. August.

Fortunas Frauen steigen erst am 27. August in die Saison ein

Die Frauenmannschaft hat noch etwas länger Zeit, ehe es wieder um Punkte geht. Mit einem Heimspiel gegen den SV Wanheim 1900 geht es am 27. August in die neue Saison. Bis dahin sind neben dem Kick gegen Arminia Klosterhardt noch drei weitere Testspiele geplant.

