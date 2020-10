Bottrop. Die Mannschaft von Coach Sebastian Stempel empfängt DJK Arminia Klosterhardt II und will sich in der Partei auf die eigenen Stärken besinnen.

Nach drei Auswärtsspielen in Serie freuen sich die Fußballer von Fortuna Bottrop darauf, die Reserve der DJK Arminia Klosterhardt auf Rheinbaben zu empfangen. Das Trainerteam des Bottroper Bezirksligisten, Sebastian Stempel und Nico Andreadakis, wird dabei die Qual der Wahl haben, wer in der Startelf gegen den Drittletzten der Tabelle stehen wird.

Tim Strickerschmidt ist aus dem Urlaub zurückgekehrt; ansonsten fehlen nur noch die Rotgesperrten Kevin Wendererdel und Keeper Cedric Lohe. Der wurde für seinen Rettungsversuch als „letzter Mann“ im der Begegnung gegen Blau-Weiß Oberhausen für zwei Spiele gesperrt. Der Ausfall des Torwarts bereitet Stempel keine Sorgen. „Das ist angemessen. Wir werden es auffangen können, schließlich haben wir drei Torleute, die auch durchgehend im Training dabei waren.“

Ziel gegen Arminias Zweite ist ein Sieg; es wäre der fünfte in Serie. Derzeit kann da nur der VfB Bottrop mithalten; die beiden Mannschaften konnten sechs Punkte Distanz auf die Verfolger aufbauen - wobei Rhenania Bottrop und Möllen erst drei Spiele absolviert haben.

Fortuna hat derzeit die beste Abwehr der Liga

Nichtsdestotrotz sorgt dieser Saisonstart für Selbstvertrauen und gute Stimmung. Auch die Defensivbilanz kann sich sehen lassen. „Wir wollen auch gegen Klosterhardt sicher stehen und die beste Abwehr der Liga bleiben. Als Trainer will man immer das perfekte Spiel sehen, ich gewinne lieber 3:0 als 4:1“, erklärt Stempel und spielt damit auch auf das Gegentor gegen BWO in der 90. Minute an. „Vermeidbar und ärgerlich.“

Mit der Reserve des Landesligisten erwartet die Fortuna einen nicht zu unterschätzenden Gegner. Drei Unentschieden und eine knappe Niederlage gegen Möllen sind die Bilanz der Arminia. „Es ist eine gewachsene Mannschaft, die seit Jahren zusammenspielt. Das wird eine andere Partie als die Spiele der letzten Wochen“, warnt Stempel.

Klosterhardt-Coach „holt viel aus seinen Spielern heraus“

„Sie haben mit Christian Dahlbeck einen Trainer, der viel aus seinen Spielern herausholt. Sie sind läuferisch und konditionell gut unterwegs.“ Stempels Marschroute stellt aber die eigenen Qualitäten in der Vordergrund. „Wir wollen unser Spiel durchdrücken. Vor einer Woche ist es uns gelungen, unsere Chancen herauszuspielen, das war sehr viel besser als in den anderen Begegnungen.“

