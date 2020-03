Fortuna Bottrop mit Punkt gegen Adler Osterfeld unzufrieden

Die Fußballer von Fortuna Bottrop kamen bei Adler Osterfeld nur zu einem 2:2. Dabei hatten die Rot-Weißen lange in Überzahl gespielt.

Der SV Fortuna holte bei Adler Osterfeld einen hochverdienten Auswärtspunkt. Doch das 2:2 stellte die Gäste aus Bottrop nicht zufrieden. Sie hatten nach dem Schlusspfiff das klare Gefühl: „Hier hätten wir mehr holen müssen.“ Schließlich hatten sie ab der 38. Minute einen Mann mehr auf dem Platz.

Andre Kampen lieferte sich mit Aras Nayyef Ausif einen Zweikampf, der mehr an Wrestling als an Fußball erinnerte, und schlug dabei über die Stränge. Nico Schakowski bedachte den Fortunen mit Gelb, Kampen musste vorzeitig zum Duschen. Die quantitativen Kräfteverhältnisse wurden in der 78. Minute noch einmal verändert. Nur acht Minuten nach seiner Einwechslung tat auch Erdem Saglam von Adler des Unsportlichen zu viel und sah die Rote Karte. Doch die Fortunen konnten aus dieser Überlegenheit nur wenig Kapital schlagen.

Fortuna hat Probleme mit der Mauertaktik von Adler Osterfeld

Chancen kreierten sie, aber der letzte Pass, die entscheidende Idee, das kleine Quäntchen Glück fehlte den Gästen zu oft an diesem Tag. „Wir haben alles versucht, aber es passte eben nicht ganz“, sagte Fortunas Coach Sebastian Stempel angesichts des unter diesen Umständen zu mageren Teilerfolges. „Wir haben auch nicht gut gespielt. Es ist natürlich nicht einfach gegen eine Mannschaft, die dann mit allem, was sie hat, verteidigt.“

Nicht nur die Platzverweise sprachen an diesem Nachmittag eigentlich für die Fortunen. Nur vier Minuten brauchten sie, um an der Siepenstraße in Führung zu gehen. Ausif eröffnete mit einem sehenswerten Pass auf Marcel Siwek einen Angriff über die linke Seite. Fortunas Neuner flankte auf Dominik Wenderdel, der von den Adlern nur unfair gestoppt werden konnte. Sein Bruder Kevin übernahm die gewohnte Aufgabe, den Strafstoß zu schießen und verwandelte sicher. Ein ähnlicher Angriff brachte Dominik Wenderdel auch seine zweite Möglichkeit, doch sein Schuss ging über das Tor von Kevin Strauch.

Osterfelds Ausgleich lässt nicht lange auf sich warten

Das nächste Highlight setzten die Gastgeber. Mit einem Doppelpass hebelten sie die Fortunadefensive aus - Marco Matuszzak markierte nach 13 Minuten den Ausgleich. Das blieb für einige Zeit die einzige Strafraumaktion auf beiden Seiten. Mattis Thielers Chance in der 40. Minute brachte der Fortuna nur eine Ecke ein. Besser machten es die Gastgeber. Nach einem Einwurf für die Fortuna eroberten sie den Ball und überbrückten das Mittelfeld blitzschnell mit einem langen Ball. Nach der Flanke an Fortunas Strafraumgrenze wussten sich die Bottroper nur mit einem Foul zu behelfen. Aus 20 Metern traf Tobias Hauner zum 2:1 - der Ball war von der Mauer ins Tor abgefälscht worden (43.).

In der zweiten Hälfte versuchten die Gäste, beständigen Druck auf die Oberhausener Defensive auszuüben. Dabei sprangen nur selten gefahrbringende Situationen heraus. Kapitän Thilo Grollmann, der wegen Rückenbeschwerden ausgewechselt werden sollte, nutzte seine letzte Aktion zum Ausgleich. In der 71. Minute war er mit dem Kopf zur Stelle. Weitere gute Möglichkeiten hatten Thiel (72.), Siwek (73.) und Alexandros Matrakos (79.); in der 85. Minute trafen die Fortunen nur den Pfosten. Vorwürfe machte Stempel seiner Mannschaft nicht. „Man kann nicht erwarten, wenn Spieler nach Ausfällen wieder ins Team kommen, dass sofort wieder alles klappt.“

