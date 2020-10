Fortuna Bottrop macht es schön und deutlich

Während die Fußballerinnen des SV Fortuna Bottrop und von Rhenania Bottrop Siegpunkte einfuhren, erkaufte sich der VfL Grafenwald sein Unentschieden gegen den RC Hoxfeld teuer.

RC Hoxfeld - VfL Grafenwald 3:3

„Das Unentschieden geht in Ordnung“, meinte Steffen Drews zum 3:3 (3:2) des VfL Grafenwald beim TC Borken-Hoxfeld. Aus Sicht des Übungsleiters war der Teilerfolg zu teuer erkauft. „Ich hätte gern auf diesen Punkt verzichtet, wenn sich keine der Mädels verletzt hätte.“ Gleich zwei Wöller Spielerinnen mussten vorzeitig raus aus der Begegnung. Nach einem Pressschlag ging es für Sophie Schmidt nicht weiter; auch Julia Jansen erwischte es in einem Zweikampf am Fuß.

Auch der sportliche Einstieg in die Partie lief nicht rund. Mit langen Bällen hebelten die Gastgeberinnen die VfL-Defensive aus. In der sechsten Minute setzte Lynn Bleker Cornelia Droste in Szene, nach elf Minuten markierte Bleker das 2:0 selbst. Doch Grafenwald hielt dagegen. Maria Weinforth profitierte von einem Torwartfehler und verkürzte (31.). Kristin Hemmer erzielte nach Vorarbeit von Denise Schlagkamp den Ausgleich. Durch den Treffer von Alina Fockenberg ging der VfL mit einer Führung in die Kabine. „Hätten wir so weitergemacht, wäre es gut gewesen. Aber wir haben uns leider hinten reindrücken lassen“, musste Drews feststellen. Der verdiente Ausgleich des RC fiel in der 73. Minute. Nach einer Ecke war der Ball irgendwie im Tor von Kathrin Schaffrath gelandet.

Fortuna Bottrop - OSC Rheinhausen 5:1

„Das hätte locker, locker zweistellig werden müssen, der OSC war ein schwacher Gegner.“ Fortunas Christian Amthor war nicht rundum zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 5:1 (2:0)-Sieg gegen Rheinhausen. Die Tore, die auf Rheinbaben fielen, waren aber durchweg sehenswert. In der achten Minute nutzte Sarah Stefanski einen Freistoß zum 1:0. Nur drei Minuten später war Melanie Illner mit einer Direktabnahme erfolgreich. Katharina Tümmers setzte sich nach einem Eckstoß im Gewühl des gegnerischen Strafraums zum 3:0 durch (46.) - mehr als nur eine Vorentscheidung.

Asli Acar markierte in der 53. Minute das 4:0 nach einem Pass von der linken Angriffsseite. Der OSC durfte in der 69. Minute Ergebniskosmetik betreiben; Linda Kastrati bekam im 16-Meter-Raum der Fortuna zu viel Freiraum. Gülser Bugday stellte den alten Abstand wieder her: Als Rheinhausen den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern konnte, zog Bugday von der Grenze der Box ab und überwand OSC-Keeperin Jessica Berndt mit einem gekonnten Heber. „Gut war, dass wir viele haben spielen lassen können, auch mit Blick auf das Pokalspiel am Mittwoch und auf das Derby“, hakte Amthor Spiel und Ergebnis rasch ab.



SSVg. Heiligenhaus - Rhenania Bottrop II 2:5

Mit dem 5:2 (3:0)-Erfolg bei der SSVg Heiligenhausen gelang der Reserve von Rhenania Bottrop der dritte Saisonsieg und sie schob sich auf den dritten Tabellenplatz vor. Zudem stellte Ibrahim Omeirat eine spielerische Verbesserung bei seiner Mannschaft fest. „Wir haben die Partie kontrolliert“, freute sich der Übungsleiter. Anne-Sophie Warthun stellte nach 21 Minuten mit ihrem Treffer aus der Distanz die Signale auf Sieg. Tanja Holz gelang in der 31. Minute das 2:0. Tor Nummer drei lieferte einmal mehr Warthun mit einem Weitschuss - ebenso wie das 4:0 nach 65 Minuten.

Heiligenhaus verkürzte in der 66. Minute mit einem Sonntagsschuss von Evdoxia Karakasi auf 1:4. In der 73. Minute markierte Viviane Diana Griech das 5:1. In der Schlussminute entschied Dusan Knezic auf Strafstoß für die Gastgeberinnen und Karakasi vollstreckte. „Die Szene war meiner Meinung nach kein Elfmeter, aber das Tor auch nur noch Ergebniskosmetik“, so Omeirat. „Jetzt haben wir ein kleines Polster auf die Mannschaften unter uns. Das war unser Ziel, denn in der kommenden Woche haben wir spielfrei.“

