Fortuna Bottrop legt sich schon die Steine zurecht

Bottrop. Sebastian Stempel sieht seine Mannschaft im Duell mit Arminia Klosterhardt in der Außenseiterrolle. Ein Blick zu den Nachbarn weist aber den Weg.

Der SV Fortuna beendet seine Hinrunde am Sonntag beim Absteiger aus der Landesliga, der DJK Arminia Klosterhardt. Der Coach der Bottroper hofft trotz anhaltender Personalprobleme auf ein gelungenes Auswärtsspiel. Die Gefahr, dass irgendjemand diesen Gegner unterschätzen wird, sollte äußerst gering sein, und entsprechend hoch die Konzentration.

„Klosterhardt steht zu Recht auf dem zweiten Tabellenplatz“, zollt Sebastian Stempel (Foto) dem Oberhausener Team Anerkennung. Vor allem der Sieg der DJK gegen die SG Überruhr hat den Bottroper Trainer beeindruckt. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis gegen die Nummer eins der Liga. Für uns wird dieses Spiel eine schwierige Aufgabe. Die Arminia hat gute Spieler, jung und laufstark.“

Arminia Klosterhardt hat schwierige Wochen hinter sich

Im November allerdings haben die Klosterhardter an Fahrt verloren. Anfang des Monats luchste der FC Bottrop den Nachbarstädtern einen Punkt ab. Eine Woche später gab es die erste Saisonniederlage; Adler Union Frintrop siegte am Hans-Wagner-Weg überraschend deutlich mit 4:1. Und auch gegen den VfB Bottrop ließen die Oberhausener Punkte, 0:0 endete die umkämpfte Partie im Jahnstadion.

Die Rheinbaben-Kicker müssen also mit einem Gegner rechnen, der auf Wiedergutmachung aus ist. Sie selbst sind entschlossen, Klosterhardt möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Stempel setzt dabei auch auf die Unterstützung aus der Anhängerschaft der Fortuna. „Ich hoffe auf viele Zuschauer. Auch wenn wir an den Punkten gemessen nicht unmittelbarer Verfolger der Arminia sind, spielt ja immerhin der Vierte beim Tabellenzweiten.“

