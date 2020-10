Auch wenn das Vorhaben, wieder zur spielerischen Qualität zurückzukehren, nicht umgesetzt werden konnte, war Sebastian Stempel sehr zufrieden mit dem 4:1 (1:1) beim ESV Hohenbudberg. Die Duisburger hatten mit vier Siegen in Folge in der Liga Eindruck gemacht und so freute sich der Coach über den sechsten Saisonsieg des SV Fortuna Bottrop und die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage: „Spielerisch war auf dem unebenen Rasenplatz nicht viel möglich. Über den Kampf haben die Jungs das Spiel gewonnen.“

Zunächst mussten die Bottroper mit zwei Rückschlägen klarkommen. Der Jubel über das vermeintliche 1:0 durch Dominik Wenderdel wurde durch den Abseitspfiff von Matthias Dransfeld im Keim erstickt. Die Bottroper blieben in der Aufgabe und hatten auch nach der ESV-Führung durch Arne Becker (28.) die richtige Antwort parat. Marcel Leidgebel sorgte in der 38. Minute für den Ausgleich.

Nach einer Stunde öffnete Wenderdel mit seinem 2:1 zusätzliche Räume für die Fortuna. Mit schnellen Gegenangriffen und den resultierenden Treffern in der 65. Minute durch Leidgebel und in der 86. Minute durch Ibrahim Akkaya brachten die Gäste den verdienten Sieg unter Dach und Fach. Die Mission Standortbestimmung, die Stempel und Co-Trainer Nico Andreadakis für dieses und das kommende Spiel ausgerufen hatten, ist erfolgreich auf den Weg gebracht. In der kommenden Woche ist die Spvgg. Sterkrade 06/07 zu Gast auf Rheinbaben. „Wir haben keinen Druck, aber so langsam wollen wir gern sehen, wohin für uns die Reise gehen kann“, so Stempel.

Weitere Spiele mit Bottroper Beteiligung

Bezirksliga 8

VfB Bottrop - Arminia Klosterhardt 4:0 (Spielbericht)

Spvgg. Sterkrade 06/07 - FC Bottrop 7:2 (Spielbericht)

ESV Hohenbudberg - Fortuna Bottrop 1:4 (Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Hüls - VfB Kirchhellen (abgesagt)

Kreisliga A1 Westfalen

VfL Grafenwald - Preußen Sutum 3:2 (Spielbericht)

SSV Buer II - VfB Kirchhellen II 4:1

Kreisliga A Niederrhein

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen 2:0 (Spielbericht)

VfR 08 Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 5:4 (Spielbericht)

RWO-Team 12 - Fortuna Bottrop II (18 Uhr)

Kreisliga B1 Westfalen

VfB Kirchhellen III - YEG Hassel II 2:2

Kreisliga B1 Niederrhein

Adler Osterfeld II - VfR Polonia Ebel 4:3 (Spielbericht)

VfB Bottrop II - BV Osterfeld 5:2

TuS Buschhausen - FC Bottrop II 7:2

Welheimer Löwen - Spvgg. Sterkrade-Nord II 4:1 (Spielbericht)

Kreisliga B2 Niederrhein

TuS Buschhausen II - FC Bottrop II 2:1

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen II 0:2

SW Alstaden II - Rhenania Bottrop II 1:1

Polonia Ebel II - SF 08/21 Bottrop 1:5 (Spielbericht)

SV 1911 Bottrop - GW Holten (abgesagt)

Kreisliga C1 Westfalen

TSV Feldhausen - SV Horst-Emscher 08 IV 1:10

VfB Kirchhellen IV - BV Horst-Süd II (abgesagt)

Kreisilga C1 Niederrhein

Rhenania Bottrop III - GA Sterkrade III

Welheimer Löwen III - UD Espanol Oberhausen 2:3

SV Vonderort - RWO-Team United (abgesagt)

RSV GA Klosterhardt - Fuhlenbrocker Haie 3:1

HL Oberhausen - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

Safakspor Oberhausen II - Dostlukspor Bottrop III 4:2

Rhenania Bottrop IV - BV Osterfeld III 2:2

SV Vonderort II - VfB Bottrop III (abgesagt)

Welheimer Löwen II - Sarajevo Oberhausen II 0:6

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport