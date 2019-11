Fortuna Bottrop feiert die Herbstmeisterschaft

Bottrop. Die Rot-Weißen schließen die Hinrunde der Kreisliga-Saison vorzeitig auf dem ersten Tabellenplatz ab. Auch VfB und Rhenania II mischen vorne mit.

Durch den 4:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Raadt konnte die Frauenmannschaft des SV Fortuna bereits am Freitagabend einen Haken hinter die Herbstmeisterschaft in der Kreisligagruppe 5 machen. Noch steht ein Spieltag auf dem Hinrundenprogramm, aber die am 1. Dezember spielfreien Bottroperinnen haben neun Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten. Der VfB Bottrop hatte am Sonntag im Derby beim SV Rhenania II deutlich das Nachsehen.