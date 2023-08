Fortuna Bottrop bietet Landesligist FC Kray lange die Stirn

Bottrop. Die Fußballerinnen von Fortuna Bottrop sind kurz vor dem Saisonstart schon gut in Form. Der VfL Grafenwald kassiert hingegen eine heftige Pleite.

Bottrops Fußballerinnen sammelten am Wochenende Spielpraxis für die anstehende Saison. Fortuna Bottrop und der VfL Grafenwald zahlten in Testspielen gegen spielstarke Gegner noch Lehrgeld. Für den VfL gab es gegen die Sportfreundinnen Königshardt eine überdeutliche Niederlage, Fortuna war gegen den Landesligisten FC Kray über die komplette Spielzeit auf Augenhöhe.

Fortuna Bottrop - FC Kray 2:3

Die Frauenmannschaft des SV Fortuna testete den Ernstfall für den Liga-Auftakt gegen den SV Wanheim 1900 und hatte mit Landesligist FC Kray einen starken Gegner auf Rheinbaben zu Gast. Die Bottroperinnen wussten gegen die Gäste aus Essen zu überzeugen, hielten beim 2:3 (2:2) mehr als nur dagegen.

Dennoch erzielte Kray früh seine ersten Tore. Nach nur drei Minuten ging ein Eckstoß direkt ins Tor von Muriel Hegh. Die Fortuna steckte den Rückstand weg; Vanessa Bulitta war nach einer Viertelstunde mit einem Weitschuss erfolgreich. Auch Anna Kledtke versuchte sich aus der Distanz; Essens Torwartin konnte den Ball nicht erreichen und dieser trudelte ins Tor. Kurios der Ausgleich: Zur Freude des FC geriet eine Flanke zum Torschuss (37.).

Das Spiel blieb auch in der zweiten Halbzeit umkämpft und spielerisch weitestgehend ausgeglichen. Das Glück hatte Kray auf seiner Seite, traf in der 73. Minute aus dem Gewühl zum 2:3. „Ich bin sehr zufrieden“, lobte Fabian Baschista. „Wir haben gegen einen Landesligisten gespielt, als wäre das unser Tagesgeschäft. Und ich hatte den Eindruck, wir hatten ein paar Vorteile.“

Nach den Erkenntnissen aus diesem Spiel sieht er seine Mannschaft gut vorbereitet für das Duell im ersten Pflichtspiel. „Kray spielt sehr körperbetont, sehr hart. Das erwartet uns auch gegen Wanheim. Das Ergebnis ist nicht wichtig, aber wäre es im Punktspiel so gelaufen, hätten wir uns sehr geärgert.“

Das Punktspiel gegen den SV Wanheim wird am 27. August um 17 Uhr angepfiffen. In der vergangenen Saison konnten die Bottroperinnen das Heimspiel gegen die Duisburgerinnen mit 2:2 beenden. Das Spiel in Wanheim ging mit 0:6 verloren. Wanheim wurde am Ende Tabellendritter, Fortuna hatte fünf Punkte weniger und wurde Vierter.

VfL Grafenwald - SF Königshardt 1:10

Steffen Drews erkannte beim 1:10 (1:4) gegen den Bezirksligisten Sportfreunde Königshardt noch einige Schwachstellen im Spiel des VfL Grafenwald. „Wir hatten im Spielaufbau und nach Ballgewinn unsere Probleme, die freien Spielerinnen zu finden“, sah er im vorletzten Vorbereitungsspiel Luft nach oben.

Dass die Wöllerinnen es können, bewiesen sie bei dem Ehrentreffer - bzw. dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer - durch Sophie Fockenberg. „Das war eine der Szenen, in den wir den Ball gut laufen gelassen haben.“ Die Gäste aus Oberhausen präsentierten sich am Sensenfeld von Minute eins an sehr stark, setzten konsequent auf frühes Pressing. Das zahlte sich in zahlreichen Treffern aus. Theresa Pasdag durfte gleich fünf Mal jubeln; Lena Hoppe erzielte vier Tore. Katharina Schmitz beteiligte sich ebenfalls am Torreigen.

„Wir hatten einige angeschlagene Spielerinnen dabei“, relativierte Drews das ungleiche Kräftemessen. „Ich hoffe, dass wir die kommenden zwei Wochen die Blessuren auskurieren können und im letzten Test gegen Dinslaken noch etwas ansehnlicheren Fußball spielen.“

Saisonauftakt der Grafenwälderinnen ist am 27. August. Dann müssen die Wöllerinnen beim SC Hassel antreten. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga spielt der VfL in der Kreisliga. Zu den zwölf Konkurrenten zählt unter anderem die neu gegründete dritte Mannschaft des FC Schalke 04.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop