Finals: Bottroperin Wakup gewinnt Bronze mit der NRW-Auswahl

Bottrop. Mit der Landesauswahl schafft Nehle Wakup den Sprung auf das Siegerpodest – sie schwärmt von der besonderen Kulisse im Düsseldorfer Castello.

Großer Erfolg für Judoka Nehle Wakup vom JC 66 Bottrop. Mit der Auswahl von Nordrhein-Westfalen hat die 19-Jährige die Bronzemedaille bei den Deutschen Mixed-Team Meisterschaften im Castello in Düsseldorf gewonnen.

In zwei von drei Kämpfen stand Wahkup dabei auf der Matte – einen konnte sie gewinnen und hatte damit Anteil am Gewinn der Medaille.

NRW-Auswahl scheidet im Halbfinale aus

„Das war schon ein besonderer Wettkampf. Vor allem, da ich vom Landestrainer der Frauen eingeladen worden bin“, sagte Wakup über ihre Teilnahme an den Finals. Sie kämpfte in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm, außerdem waren noch die Klassen bis 70 und plus 70 bei den Damen und bis 73, bis 90 und über 90 Kilogramm bei den Herren besetzt. Die Mannschaft, die zuerst vier Punkte hatte, zog in die nächste Runde ein.

Im Viertelfinale gegen die Auswahl von Sachsen-Anhalt ging es noch in den Entscheidungskampf, mit 4:3 setzte sich die NRW-Auswahl durch. Im Halbfinale folgte gegen Niedersachsen dann eine 2:4-Niederlage. Nehle Wakup unterlag in ihrem Duell unglücklich.

Bottroperin punktet im Kampf um Bronze

Im Kampf um Bronze machte es Wakup dann besser, besiegte ihre Kontrahentin aus Baden-Württemberg und hatte so Anteil am 4:0-Erfolg. „Da habe ich richtig stark gekämpft“, war Wakup mit ihrer Leistung zufrieden.

Auch die Kulisse im Castello beeindruckte die Bottroperin: „Das war schon ein Highlight. Die Stimmung war super, wir wurden von den Zuschauern lautstark unterstützt. Viele aus NRW waren dabei. Und auch innerhalb der Mannschaft haben wir uns angefeuert“, so Wakup.

Schon am kommenden Wochenende geht es für Wakup weiter, dann steht der European Cup in der U21 in Graz statt. Darauf folgt der European Cup in Berlin.

