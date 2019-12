Feierlicher Abschluss der Projektwochen: Die Schülerinnen und Schüler zeigten ihren Eltern was sie gelernt haben.

Bottrop. Das preisgekrönte Projekt „Werte. Schule. Judo“ machte für zehn Wochen bei der Fichteschule Station. Die Teilnehmer waren begeistert.

Fichteschüler verbringen 70 Tage mit Löwe Leo

Die letzten zehn Wochen standen für die Schülern Bottroper Fichteschule ganz im Zeichen des Judosports und der Werteerziehung. Die Geschichten des kleinen Löwen Leo, der die Kinder über die Projektdauer begleitete und ihnen mittels seiner Abenteuer kindgerecht gesellschaftlich relevante Werte näher brachte, waren gerngesehener Teil sowohl des Judo-, als auch des übrigen Unterrichtes. Auch nach Abschluss der Judozeit an der Fichteschule sollen diese Werte weiterhin gelebt werden und so fester Bestandteil des Lebensumfeldes der Schülerinnen und Schüler werden.

„Der Judounterricht war dieses Mal für die gesamte Schule auch etwas aufregender als sonst.“, erklärt Judolehrer Sven Helbing. Schließlich bekam das deutschlandweit einzigartige Projekt gerade sehr viel Aufmerksamkeit. So wurde „Werte. Schule. Judo“, wie das Projekt heißt, als Sieger des Regional- und Landesentscheids der Sterne des Sports des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sowohl mit Bronze, als auch mit Silber ausgezeichnet.

Projekt vertritt NRW auch auf Bundesebene

Auch Gold ist im Januar noch drin. Da vertritt „Werte. Schule. Judo“ Nordrhein-Westfalen nämlich beim Bundesentscheid in Berlin. Dazu veröffentlichte das größte und offizielle Judomagazin Deutschlands eine sechsseitige Titelgeschichte über das Bottroper Judomodell. Und auch der WDR schickte im Rahmen der Themenwoche Bildung und Erziehung ein Fernsehteam zum Judounterricht an die Fichteschule, um einen Bericht darüber zu produzieren.

Das war zwar ganz schön viel Ablenkung, doch die Kinder haben das mit viel Interesse, Spaß aber auch Konzentration toll gemacht.“, war Helbing stolz auf seine Schützlinge. Ebenfalls stolz konnten die beiden Judolehrer Bastian Hirschfelder und Sven Helbing auf die fleißigsten Schüler der Fichteschule sein, die im Rahmen der Projektwochen und auch mit außerschulischem Einsatz im Partnerverein JC 66 ihre erste Gürtelprüfung ablegen konnten.

Neun junge Kämpfer dürfen ab sofort ihren neuen weiß-gelben Gürtel und somit den 8. Kyu tragen: Aesha Baider, Arsenii Dokschin, Henri Eickholt, Lara Grond, Marnix Grothe, Emil Konstantin, Victoria Plagemann, Issa Siam und Linus Wagner. Beim Ele-Abschlussturnier vor Wochenfrist wurden sie vor ihren Klassenkameraden und den zahlreichen Zuschauern, ihren Eltern, Lehrern, Bekannten und Verwandten geehrt, ihnen wurden feierlich die neuen Gürtel überreicht und sie zeigten beim Kämpfen, wie alle anderen Fichteschüler auch, was sie in den letzten zehn Judowochen gelernt haben, zu Kämpfen und sich an Werte zu halten, um einen freundschaftlichen und fairen Umgang miteinander zu garantieren.

Weiter geht es für das Projekt „Werte. Schule. Judo“ an der Bottroper Astrid Lindgren Schule, die bereits in den Judounterricht gestartet ist. Und auch hier freuen sich die Schülerinnen und Schüler wieder auf die Abenteuer mit dem kleinen Löwen Leo.