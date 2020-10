Lange war es nicht sicher, ob der SC Bottrop das Handball-Feriencamp durchführen kann. Relativ kurzfristig gab es die Freigabe, sehr zur Freude von Bottrops Jens Remmert.

„Wir sind alle froh darüber. Wir wollten unbedingt etwas für die Kids machen, für sie war die Trainingssituation in den vergangenen Wochen ja auch schwer“, so Remmert. Von Dienstag bis Donnerstag tummelten sich insgesamt 35 Mädchen und Jungen vom SC Bottrop im C- bis zum A-Jugend-Alter. Der Schwerpunkt lag dabei voll und ganz auf individuellem Training.

SC Bottrop sieht neben dem Sport auch eine gesellschaftliche Verantwortung

Neben der Koordination, dem Eins-gegen-Eins und dem Entscheidungstraining wurde viel am Torwurf gearbeitet und wertvolle Tipps gegeben. „Das ist ja auch das wichtigste“, sagt Remmert. Denn: „Es ist einfach das, was am meisten Spaß macht. Und der muss bei jedem Training im Vordergrund stehen, auch bei den Erwachsenen. Wenn du den nicht hast, wirst du auch nicht erfolgreich“, so Remmert.

Neben der sportlichen Betätigung an sich, spielte auch ein sozialer Faktor eine wichtige Rolle. Remmert: „Ich glaube, dass einige Vereine auch jetzt schon Probleme haben, die Kids in die Halle zu bekommen beziehungsweise sie wieder in die Halle bekommen. Gerade die Kleinen. Es soll mehr sein als nur Handball.“

