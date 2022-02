FC Bottrop nimmt sich in Rekordzeit selbst aus dem Spiel

Mevlüt Ata staunte am Sonntag über seine Stoppuhr und vier Gegentore in nur 5:40 Minuten.

Duisburg. Der FC Bottrop zeigt bei Viktoria Buchholz eine starke erste Halbzeit. Doch dann führen sechs schwache Minuten zum unnötigen Testspiel-Debakel.

Eine gute und eine weniger gute Halbzeit erlebten die Bezirksliga-Kicker vom FC Bottrop in ihrem letzten Testspiel in Duisburg. Beim TuS Viktoria Buchholz spielte die Elf von Mevlüt Ata einen starken ersten Durchgang und hatte nach 45 Minuten beim Stand von 1:1 alle Chancen auf einen Sieg – nach dem Seitenwechsel brachen aber alle Dämme, sodass für die Bottroper am Ende eine satte 2:7-Pleite stand.

„Unerklärlich“, fasste Trainer Ata die Geschehnisse unmittelbar nach der Halbzeitpause zusammen, „wir haben die Zeit gestoppt. Wir haben das gesamte Spiel in weniger als sechs Minuten abgeschenkt.“

Ata pragmatisch: Besser heute, als in einer Woche

Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne - die Stoppuhr zeigte 5:40 Minuten - kassierten die Gäste ganze vier Gegentreffer und gerieten so mit 1:5 in Rückstand. „Ich will das Team nicht zu scharf kritisieren, die Jungs wissen die Fehler selbst einzuordnen“, so Ata, „besser, uns passiert so etwas jetzt als in einer Woche, wenn es tatsächlich um Punkte geht.“

Trotzdem konnte der Coach dem Spiel auch Positives abgewinnen. „Die Mannschaft hat eine großartige erste Halbzeit gespielt und hätte führen müssen“, so Ata. Ein individueller Fehler ließ den FC zwar schon nach vier Minuten in Rückstand geraten.

Doch Amrullah Bayhoca glich noch vor der Pause aus (37.). Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie mit aller Brutalität: Mehr als das zwischenzeitliche 2:5 durch Hüssein El-Moussa (57.) war für den FC nicht mehr drin.

