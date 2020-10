FC Bottrop muss gegen Hohenbudberg A-Jugendliche dazu holen

Bottrop. Das 4:1 gegen BW Oberhausen hat dem FC Bottrop Auftrieb gegeben. Doch vor dem Spiel gegen Hohenbudberg plagen Trainer Mevlüt Ata Personalsorgen.

„Nachlegen“ heißt der Auftrag des FC Bottrop, der am Sonntag den ESV Hohenbudberg an der Welheimer Straße erwartet (13.15 Uhr). In der vergangenen Woche konnte das Team von Mevlüt Ata den ersten Sieg unter Dach und Fach bringen und verließ die Abstiegsränge. Balsam für die junge Mannschaft und alle Verantwortlichen.

„Das 4:1 hat uns natürlich gut getan. Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen, wir müssen weiter gute Ergebnisse holen.“ Bedauerlicherweise konnte der FC unter der Woche nicht trainieren, der Platz war durch Jugendspiele belegt. „Da müssen wir durch. Aber es wird ein anderes Spiel als das gegen BWO werden.“ Ata hat Informationen über den Tabellenfünften eingeholt: „Hohenbudberg ist eine sehr kompakte Mannschaft, defensiv sehr stark.“

Der ESV Hohenbudberg ist nach schwachem Start ins Rollen gekommen

Die Duisburger sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, sind nun aber mit drei Siegen in Serie in der Erfolgsspur angekommen. „Gegen Alstaden hatten sie Pech, sie haben das 1:2 in der Nachspielzeit bekommen.“ Ein Spielverlauf, den der Bottroper Übungsleiter allzu gut kennt. „Beim 1:7 gegen Rhenania waren sie wohl nicht auf dem Platz. Aber die Siege gegen Vierlinden und den SC 1920 können sich sehen lassen.“

Trotzdem dem FC gegen Blau-Weiß Oberhausen einige Treffer gelungen sind, soll gegen den ESV eine stabile Defensive die Grundlage für einen Erfolg bilden. „Wir müssen gut stehen. Hohenbudberg wird unsere Fehler nutzen wollen, deshalb ist es wichtig, von der ersten Sekunde an in den Aufgaben zu sein.“

FC Bottrop geht mit großen Personalsorgen ins Spiel

Personell sind die Bottroper nicht gerade auf Rosen gebettet. Hakan Dönmez wird wegen seiner Rotsperre ausfallen, auch Julian Krasniqi steht nicht zur Verfügung. Der angeschlagene Mesut Harputlu hat noch kein grünes Licht für die Partie gegeben. Einmal mehr hofft Ata, bei der Jugend fündig zu werden. „Ich werde wohl zwei Jungs der A-Jugend in den Kader berufen.“

