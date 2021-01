FC Bottrop: Mevlüt Ata fordert einen Neustart mit Weitsicht

Bottrop. Mevlüt Ata betont die soziale Komponente des Sports. Punkte und Meisterschaften seien erst mal nebensächlich.

Mevlüt Ata ist Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Bottrop und ein alter Hase im Lokal- und Breitensport. Da aktuell alle Räder still stehen, ist es an der Zeit, den Blick nach vorn und in die Zukunft zu wagen. Was lernen wir aus der aktuellen Situation, was muss besser und anders laufen? Mevlüt Ata schildert uns seine Sicht auf die Dinge.

Wagen wir den Blick in Glaskugel. Wenn der Amateur- und Breitensport wieder startet, was ist dann wichtig und worauf muss der Fokus beim Neuanfang liegen?

Ata: Der Sport fehlt derzeit allen, egal ob jung oder alt und das Schlimme an der Situation ist, dass gerade Sport gesundheitlich helfen könnte, die Situation zu verbessern, aber nicht möglich ist, weil die Ausbreitung des Virus nur durch Reduzierung der Kontakte erreicht werden kann. Deshalb halte ich es für wichtig, dass auch jetzt daran gearbeitet wird, sportliche Aktivitäten zu ermöglichen. Eine Patentlösung habe ich da leider nicht, aber der Sport ist gesellschaftlich einfach so wichtig, dass wir nicht dauerhaft darauf verzichten können und dürfen.

Was bedeutet das für Titel und Meisterschaften?

Wenn in absehbarer Zeit nach und nach wieder mit Schulsport und Training begonnen werden kann, dann ist meine persönliche Sicht darauf die, dass der Fokus zuerst einmal weg vom Wettbewerb und schnellstmöglicher Leistungssteigerung gelenkt werden muss. Wichtig ist zuerst die Gesundheit und die großen sozialen Aspekte, die der Sport bietet. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich muss der Spaß im Vordergrund stehen. Der Leistungsgedanke hat jetzt erst einmal hinten anzustehen. Es ist ja so, dass viele auch gar nicht mehr die nötige Fitness haben und die erst einmal wieder erlangt werden muss. Deshalb halte ich es auch für falsch, jetzt schon darüber zu diskutieren, wann Ligen und Wettbewerb fortgesetzt werden können. Zuerst kommen Spaß, Soziales und Gesundheit.

Welche Ideen schweben Ihnen für den Neustart dann vor bzw. worauf werden Sie achten, wenn Sie mit der Mannschaft wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können?

Auch bei den Erwachsenen ist ein behutsamer Start wichtig. Die Verletzungsgefahr ist nach dieser langen Zeit, in der man außer laufen gehen nicht viel machen konnte, sehr hoch. Der Körper muss sich ja erst mal wieder an die dynamischen Bewegungen gewöhnen, die Muskulatur gestärkt werden. Einfach so drauf los kicken geht nicht, aber natürlich werde ich vor allem den Spielspaß mit dem Ball im Blick haben, denn das Spielerische fehlt uns ja allen so sehr. Und es gibt da noch was, was genau so wichtig ist wie der sportliche Teil: der soziale Aspekt.

Was meinen Sie damit genau?

Der Zusammenhalt der Mannschaft, der so genannte Teamgeist. Der leidet durch die lange Zeit der herunter geschraubten Kontakte ja auch. Wir haben zwar im Verein und in der Mannschaft viel und regelmäßig telefonisch und per Konferenz Kontakt, aber das ersetzt natürlich nicht das gemeinsame Erlebnis beim Sport, egal, ob auf oder neben dem Platz. Wir werden uns beim Neustart einfach alle gemeinsam an die Situation rantasten müssen, uns gegebenenfalls anpassen und das Beste draus machen. Ist ja für alle Neuland.

Zum Schluss noch mal zurück zu Wettbewerb und Ligabetrieb. Wie soll es weiter gehen?

Ganz ehrlich? Die Saison sollte, so traurig das ist, allen erst einmal egal sein. Viel wichtiger ist, dass wir da alle gemeinsam den Neustart wagen und uns gegenseitig unterstützen. Das wir so schnell wie möglich wieder zusammen Sport treiben können, dass vor allem die Kinder und Jugendlichen wieder dem Ball nachjagen können, dabei Lebenslust und Freude spüren, das man durch den Sport fitter wird und sich diese Fitness positiv auf das gesamte Leben auswirkt, das ist mir das Wichtigste.

Weitere Artikel

Handball: Adler 07 Bottrop fürchtet den vorzeitigen Saisonabbruch

Fußball: Sven Koutcky findet unter Corona zum aktiven Sport zurück

Badminton: Die Bottroper BG emanzipiert sich von der Sporthalle

Weitere Artikel aus dem Bottroper Lokalsport