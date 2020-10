FC Bottrop kassiert ein bitteres 2:7 in Sterkrade

Der FC Bottrop musste bei Sterkrade 06/07 mit 2:7 eine herbe Niederlage einstecken. „Es wird dir niemand glauben, der nicht dabei war und nur das Ergebnis sieht, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war“, kommentierte FC-Coach Mevlüt Ata, „Ich kann den Jungs wieder kaum Vorwürfe machen, aber im Endeffekt hast du trotz des großen Aufwands nix in der Hand.“

Die Bottroper begannen rasant, liefen das favorisierte 06/07 sofort an, holten mit der ersten Aktion einen Freistoß heraus. Kapitän Oktay Cin nutzte den Standard zum 1:0. Durch einen schmeichelhaften Elfmeter, verwandelt von André Scheffler, kam die Spielvereinigung zum Ausgleich (1:1). Als Cin auf der Gegenseite gefoult wurde, musste er nach Behandlung den Platz verlassen - und durfte trotz Protestes den Strafstoß nicht ausführen. Can Ucar sprang an - und verschoss.

FC Bottrop bricht erst in der Schlussphase ein

Ata verstand die Welt nicht mehr. „Im Nachhinein meinte der Schiedsrichter, Oktay hätte wieder drauf gedurft, aber in der Szene hat er es untersagt.“ Statt erneut die Führung zu übernehmen, gerieten die Bottroper vor der Halbzeitpause weiter ins Hintertreffen. Sverre Müller markierte das 1:2 (28.), Scheffler traf erneut per Strafstoß (42.).

Der FC blieb ungebrochen entschlossen, etwas Zählbares mitzunehmen. Auch das 1:4 durch Müller brachte sie nicht aus dem Tritt. Nach sehenswerter Vorarbeit von Ucar und Oktay Cin dem Jüngeren verkürzte Cin auf 2:4 (54.). Nur wenig später vergab Barjam Qori die große Chance zum Anschlusstreffer; er scheiterte aus sieben Metern. „Danach fehlte es den Jungs am Glauben, das Spiel noch offen zu halten, und sie haben aufgehört zu spielen“, musste Ata feststellen. 06/07 schoss in der 69., 79. und 82. Minute das Endergebnis heraus.

Weitere Spiele mit Bottroper Beteiligung

Bezirksliga 8

VfB Bottrop - Arminia Klosterhardt 4:0 (Spielbericht)

Spvgg. Sterkrade 06/07 - FC Bottrop 7:2 (Spielbericht)

ESV Hohenbudberg - Fortuna Bottrop 1:4 (Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Hüls - VfB Kirchhellen (abgesagt)

Kreisliga A1 Westfalen

VfL Grafenwald - Preußen Sutum 3:2 (Spielbericht)

SSV Buer II - VfB Kirchhellen II 4:1

Kreisliga A Niederrhein

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen 2:0 (Spielbericht)

VfR 08 Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 5:4 (Spielbericht)

RWO-Team 12 - Fortuna Bottrop II (18 Uhr)

Kreisliga B1 Westfalen

VfB Kirchhellen III - YEG Hassel II 2:2

Kreisliga B1 Niederrhein

Adler Osterfeld II - VfR Polonia Ebel 4:3 (Spielbericht)

VfB Bottrop II - BV Osterfeld 5:2

TuS Buschhausen - FC Bottrop II 7:2

Welheimer Löwen - Spvgg. Sterkrade-Nord II 4:1 (Spielbericht)

Kreisliga B2 Niederrhein

TuS Buschhausen II - FC Bottrop II 2:1

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen II 0:2

SW Alstaden II - Rhenania Bottrop II 1:1

Polonia Ebel II - SF 08/21 Bottrop 1:5 (Spielbericht)

SV 1911 Bottrop - GW Holten (abgesagt)

Kreisliga C1 Westfalen

TSV Feldhausen - SV Horst-Emscher 08 IV 1:10

VfB Kirchhellen IV - BV Horst-Süd II (abgesagt)

Kreisilga C1 Niederrhein

Rhenania Bottrop III - GA Sterkrade III

Welheimer Löwen III - UD Espanol Oberhausen 2:3

SV Vonderort - RWO-Team United (abgesagt)

RSV GA Klosterhardt - Fuhlenbrocker Haie 3:1

HL Oberhausen - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

Safakspor Oberhausen II - Dostlukspor Bottrop III 4:2

Rhenania Bottrop IV - BV Osterfeld III 2:2

SV Vonderort II - VfB Bottrop III (abgesagt)

Welheimer Löwen II - Sarajevo Oberhausen II 0:6

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport