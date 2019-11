FC Bottrop kämpft noch mit der Konstanz

Bottrop. Mevlüt Ata stellt seinem Team ein gutes Zwischenzeugnis aus, sieht vor dem Spiel gegen die DJK Adler Union Frintrop aber auch noch große Probleme.

Wenn der FC Bottrop seine Sorgen um den Klassenerhalt nicht als mentalen Ballast mit in die Winterpause schleppen will, muss der Aufsteiger nach zwei Niederlagen in Folge möglichst flott wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Mannschaft von Mevlüt Ata empfängt am Sonntag im letzten Hinrundenspiel die DJK Adler Union Frintrop an der Welheimer Straße.