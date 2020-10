FC Bottrop hadert mit seiner Chancenverwertung

Der FC Bottrop betrieb enormen Aufwand und bewies vorbildliche Moral, musste jedoch den ESV Hohenbudberg mit drei Zählern ziehen lassen. Die Mannschaft von Mevlüt Ata unterlag den Gästen aus Duisburg mit 2:3 (1:3).

Der Bottroper Übungsleiter hat die Hauptursache für die Ergebnismisere schon vor Wochen ausgemacht: Dem Team fehlt ein sogenannter Knipser, eine Offensivkraft, die immer mal wieder aus dem Nichts Tore erzielt. Denn die Fähigkeit, Angriffe auf den Weg zu bringen und daraus Chancen zu kreieren, ist ohne Zweifel da und wird von der Mannschaft in deren Spielen regelmäßig demonstriert. Das zuverlässige Vermögen, sich mit der letzten, der trefferbringenden Aktion im Strafraum durchzusetzen, geht den Welheimern viel zu oft ab. „Manchmal reicht es ja, dass dir mal der Ball auf den Kopf fällt und von da ins Tor springt“, formuliert es Ata - nur halb im Scherz. „Stattdessen quälen wir uns vor dem Tor, während wir im Gegenzug den Gegner zum Toreschießen einladen.“

ESV Hohenbudberg bestraft bereits den ersten Fehler des FC Bottrop

So geschehen beim 0:1, als der ESV nach nur zehn Minuten einen Fehler im Spielaufbau eiskalt bestrafte.„Die ersten 20 Minuten waren wir gar nicht im Spiel“, gab der FC-Coach vorbehaltlos zu. Bezeichnend, dass eine Standardsituation zum Ausgleich führte. Oktay Cin, Mannschaftsführer der Bottroper, ließ seine Farben mit einem direkt verwandelten Freistoß jubeln (18. Minute). In der Folge hatten die Gastgeber mehrere gute Möglichkeiten, aber die Treffer fielen auf der Gegenseite. Nach 21 Minuten markierte Sinan Atabay das 2:1 und in der 35. Minute musste FC-Schlussmann erneut den Ball aus seinen Maschen holen, während sich Torschütze Maximilian Paleka feiern ließ. Kurz vor der Halbzeitpause dezimierten sich die Gäste durch eine unsportliche Aktion selbst. Ein zuvor mit Gelb bedachter ESV-Akteur wurde nach einer Schiedsrichterbeleidigung von Ömer Iscan zum Duschen geschickt.

In der zweiten Halbzeit zeigen die Bottroper große Moral

Halbzeitergebnis und Platzverweis motivierten die Bottroper. Allerdings haperte es weiterhin mit der Chancenverwertung. Auch beste Möglichkeiten brachte der FC nicht über die Linie. „Wenn wir die Tore aus zwei, drei Metern Distanz nicht machen, muss man zugeben, dass eben Qualität fehlt“, bedauerte Ata. Zumindest bewiesen seine Spieler Moral und kämpften bis zum Schlusspfiff um jeden Meter.

Belohnt wurde dies in der 63 Minute; erneut war es Oktay Cin, der für den Treffer sorgte. Noch war Zeit genug und wieder erspielte sich der FC Bottrop aussichtsreiche Situationen. Ata stellte die Abwehr auf eine Dreierkette um, gab damit das Signal für ein druckvolleres Spiel nach vorn. Aber weiterhin versagten die Nerven im gegnerischen Strafraum. „Wäre uns das 3:3 gelungen, hätten wir vielleicht sogar noch gewonnen. Aber in unserer Lage kommt eben alles zusammen. Du kannst eine Woche nicht trainieren, weil der Platz belegt ist. In zwei Situationen pfeift der Schiedsrichter nicht für uns“, resümierte Mevlüt Ata und schaute dann rasch nach vorn. „Aber was hilft es? Wir nehmen das Positive mit - die Mannschaft hat heute sehr viel Courage bewiesen.“

Alle Spiele mit Bottroper Beteiligung am Wochenende

Bezirksliga 8

Fortuna Bottrop - VfB Bottrop 2:2 (Vorbericht)/Spielbericht)

FC Bottrop - ESV Hohenbudberg 2:3 (Vorbericht/Spielbericht)

Rhenania Bottrop - Adler Osterfeld 5:2 (Vorbericht/Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Kirchhellen - SC Hassel 4:1 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga A1 Westfalen

BV Rentfort II - VfL Grafenwald 0:1 (Vorbericht/Spielbericht)

VfB Kirchhellen II - Adler Ellinghorst 2:4

Kreisliga A Niederrhein

Fortuna Bottrop II - BW Fuhlenbrock 2:5 (Vorbericht/Spielbericht)

SuS Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 7:0 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga B1 Westfalen

Hansa Scholven - VfB Kirchhellen III 5:2

Kreisliga B1 Niederrhein

PSV Oberhausen - Welheimer Löwen 3:8 (Spielbericht)

Fortuna Bottrop III - VfB Bottrop II abges.

Kreisliga B2 Niederrhein

SC Buschhausen III - Polonia Ebel II 9:1

Rhenania Bottrop II - BV Osterfeld II 4:3

FC Bottrop II - SV 1911 Bottrop 4:0 (Spielbericht)

Kreisliga C1 Westfalen

SB Gladbeck - TSV Feldhausen 7:0 (Spielbericht)

SSV Buer III - VfB Kirchhellen IV 4:3

VfL Grafenwald IV - VfL Resse III 3:2

Kreisliga C1 Niederrhein

SF 08/21 Bottrop II - Welheimer Löwen III 3:2

SV Vonderort - HL Oberhausen 4:0 (Spielbericht)

GA Sterkrade II - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

SV Vonderort II - Safakspor Oberhausen II 5:5

BV Osterfeld III - Dostlukspor Bottrop III 5:6

VfB Bottrop III - Arminia Klosterhardt III 2:2

