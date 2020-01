FC Bottrop dreht nach der Pause gegen Hüls richtig auf

Der FC Bottrop konnte am Sonntag den ersten Testspielerfolg der Rückrundenvorbereitung einfahren. Der von Mevlüt Ata trainierte Bezirksligist setzte sich an der Welheimer Straße mit 4:2 (0:2) gegen den westfälischen Vertreter VfB Hüls durch.

Der Sieg war insbesondere auf eine klare Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause zurück zu führen. Noch im ersten Durchgang sah die Ata-Elf gegen die Gäste aus Marl alt aus – Tore waren lediglich auf Seiten der Hülser zu verzeichnen, sodass der VfB nach einem Doppelpack durch Marvin Thomaszik führte (15., 37.).

„Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, so Ata. „Auf dem Zettel stand für uns keine einzige klare Tormöglichkeit.“

Neu neue Spieler zur Pause

Der Trainer reagierte und brachte zur Pause vier neue Kräfte. Die sollten sich für das Spiel des FCB bezahlt machen, denn in den zweiten 45 Minuten klappte auch endlich mit dem Toreschießen. Merdan Senyüz verkürzte nach rund einer Stunde auf 1:2, nur zwei Minuten später verwandelte Ahmet Büyüköztürk einen Elfmeter zum Ausgleich. Ünsal Oruc (75.) und erneut Büyüköztürk (87.) sorgten schließlich für den Sieg. „In der zweiten Hälfte haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Jungs haben ihre Aufgaben gut gelöst, wir haben etliche Chancen kreiert.“ Für den FC geht es am Freitag (19.30 Uhr) gegen Wesel-Lackhausen weiter.