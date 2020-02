Bottrop. Der Aufsteiger wird immer mehr zur Mannschaft der Stunde. Die Ata-Elf biegt gegen den SV Adler Osterfeld einen Rückstand in einen 3:1-Erfolg.

Der FC Bottrop ist mit neun Punkten aus vier Spielen Tabellenzweiter der Rückrunden-Tabelle. Ein Tor besser als der VfB Bottrop und nur ein Tor schlechter als der SC Werden-Heidhausen. Und dass die „zweite Hälfte“ wichtiger als die erste ist, bewiesen die Bottroper auch am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Adler Osterfeld. Das frühe Gegentor war nach 90 Minuten nämlich nur noch Makulatur, die Elf von Mevlüt Ata setzte sich mit 3:1 durch.

Der FC Bottrop entwickelt sich in der Bezirksliga zur Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger hat zwar mit einer dünnen Personaldecke zu kämpfen, kommt aber dennoch immer besser in Fahrt. Am Sonntag gelang dem FC der dritte Sieg im vierten Rückrundenspiel. Dabei hatte das Spiel alles andere als vielversprechend begonnen. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen Keeper Talha Bayram und seinen Vorderleuten stand es schon nach vier Minuten 1:0 für den Gast aus Osterfeld (Treffer durch Mohammad Alhussain).

Mevlüt Ata nimmt in der Halbzeitpause Umstellungen vor

Die Bottroper erarbeiteten sich in der Folge zwar einige Möglichkeiten zum Ausgleich, hatten aber auch Probleme. „Osterfeld hat viele lange Bälle gespielt und uns damit unter Druck gesetzt“, erklärte Mevlüt Ata. Der Trainer reagierte in der Halbzeitpause, beorderte Merdan Senyüz auf die Außenbahn und stattete Oktay Cin mit den Spielmacheraufgaben aus. Das Spiel der Bottroper war fortan deutlich zielstrebiger. Den Lohn strich der FC schon nach 15 Minuten ein. Oktay Cin war im Strafraum nur mit einem Foul zu bremsen, Ahmet Büyüköztürk verwandelte den Elfmeter zum 1:1.

Ata wollte mehr als ein Unentschieden. Er stellte in der Defensive auf eine Dreierkette um, brachte mit Marcel Dibowski noch eine weitere Offensivkraft. Der Wechsel zeigte schon zwei Minuten später Wirkung und Ausgangspunkt war erneut ein Foul an Oktay Cin. Der Gefoulte legte sich den Ball zurecht und hämmerte ihn aus 30 Metern in den Osterfelder Winkel. „Ein Traumtor, ein richtiger Strahl“, freute sich auch Ata.

Osterfeld bäumte sich in der Schlussphase mit Macht gegen die drohende Niederlage, war jetzt aber auch fehleranfällig. Sieben Minuten vor dem Ende sorgte Merdan Senyüz für die Vorentscheidung. Der Angreifer traf mit einem sehenswerten Lupfer zum 3:1.