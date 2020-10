Gladbeck. Der VfL Grafenwald findet in Gladbeck in die Erfolgsspur zurück. Fabrizio Nowack erzielt den entscheidenden Treffer gegen den BV Rentfort II.

Der VfL Grafenwald sorgte mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg im Nachbarschaftsduell bei der Reserve von BV Rentfort dafür, dass der Negativtrend gestoppt wurde, bevor er sich zur Serie entwickeln konnte. Allerdings war der Sieg nach zwei Niederlagen in Folge eine enge Angelegenheit, deren aus Grafenwäler Sicht positiver Ausgang erst mit dem Schlusspfiff feststand.

„Das Spiel hätte durchaus unentschieden enden können. Wir hatten vielleicht die eine hundertprozentige Chance mehr als Rentfort“, beschrieb VfL-Übungsleiter Sven Koutcky den dritten Saisonsieg. „Aber der Sieg freut uns natürlich sehr, ebenso, dass wir zu Null gespielt haben. Das Spiel wird dazu beitragen, dass die Mannschaft weiter zusammenwächst und wird ihre Entwicklung wieder etwas voranbringen.“ Schon in der ersten Halbzeit gab es vielversprechende Ansätze für einen Treffer, nach dem Pausentee konnten sich die Grafenwälder in puncto Torgefahr noch einmal steigern. „Wir sind richtig gut aus der Kabine gekommen. Bei den ersten Chancen waren wir aber wieder mal zu umständlich oder fahrlässig. Das ist noch unser Manko.“

Umso sehenswerter fiel denn die spielentscheidende Aktion in der 50. Minute aus. Die Grafenwälder griffen über die linke Seite an. Tim Schnieder konnte den Ball zu Fabrizio Nowack passen. Der beförderte das Leder aus der Drehung in das lange Eck, Rentforts Keeper Stefan Kowalski hatte keine Chance zur Abwehr. In der kommenden Woche können sich die Grafenwälder auf einen Platz im vorderen Mittelfeld verbessern - mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn. Sie werden zu Gast bei Preußen Sutum sein. Die Gelsenkirchener mussten an diesem Woche passen - ihre Partie gegen FSM Gladbeck war abgesetzt worden.

Alle Spiele mit Bottroper Beteiligung am Wochenende

Bezirksliga 8

Fortuna Bottrop - VfB Bottrop 2:2 (Vorbericht)/Spielbericht)

FC Bottrop - ESV Hohenbudberg 2:3 (Vorbericht/Spielbericht)

Rhenania Bottrop - Adler Osterfeld 5:2 (Vorbericht/Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Kirchhellen - SC Hassel 4:1 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga A1 Westfalen

BV Rentfort II - VfL Grafenwald 0:1 (Vorbericht/Spielbericht)

VfB Kirchhellen II - Adler Ellinghorst 2:4

Kreisliga A Niederrhein

Fortuna Bottrop II - BW Fuhlenbrock 2:5 (Vorbericht/Spielbericht)

SuS Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 7:0 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga B1 Westfalen

Hansa Scholven - VfB Kirchhellen III 5:2

Kreisliga B1 Niederrhein

PSV Oberhausen - Welheimer Löwen 3:8 (Spielbericht)

Fortuna Bottrop III - VfB Bottrop II abges.

Kreisliga B2 Niederrhein

SC Buschhausen III - Polonia Ebel II 9:1

Rhenania Bottrop II - BV Osterfeld II 4:3

FC Bottrop II - SV 1911 Bottrop 4:0 (Spielbericht)

Kreisliga C1 Westfalen

SB Gladbeck - TSV Feldhausen 7:0 (Spielbericht)

SSV Buer III - VfB Kirchhellen IV 4:3

VfL Grafenwald IV - VfL Resse III 3:2

Kreisliga C1 Niederrhein

SF 08/21 Bottrop II - Welheimer Löwen III 3:2

SV Vonderort - HL Oberhausen 4:0 (Spielbericht)

GA Sterkrade II - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

SV Vonderort II - Safakspor Oberhausen II 5:5

BV Osterfeld III - Dostlukspor Bottrop III 5:6

VfB Bottrop III - Arminia Klosterhardt III 2:2

