Es ist eine vergleichsweise leichte Übung für den Bottroper Fußballprofi, denn es genügen ihm am Samstag beim 4:0-Sieg von Borussia Dortmund über den SC Freiburg ein langer Sprint und ein kühler Kopf.

Der 22-jährige Felix Passlack muss den Ball in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf Vorlage von Erling Haaland nur noch ins leere Tor schieben, als die Borussen einen Konter abschließen und Haaland ihn geschickt freispielt. Es ist der erste Treffer Passlacks im 18. Bundesligaspiel, in dem er in der 84. Minute für Raphael Guerrero eingewechselt wird. Ein Tor war ihm für den BVB schon einmal in der Champions League gelungen, im November 2016 beim 8:4 gegen Kenia Warschau.

Seit Juli wieder für den BVB

Felix Passlack, dessen Stammverein Fortuna Bottrop ist, spielt seit 2013 für die Schwarzgelben, war aber jahrelang an die TSG Hoffenheim, Norwich City in England und Fortuna Sittard in den Niederlanden ausgeliehen. Seit Juli ist der Bottroper wieder in Dortmund, machte am Mittwoch im Supercup bei der 2:3-Niederlage bei Bayern München sogar ein ganzes Spiel über 90 Minuten.

