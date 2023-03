Ernüchterung bei Adler 07 Bottrop: Der Abstiegskampf droht

Duisburg/Bottrop. Die Personallage angespannt, das Spiel fehlerbehaftet - so verlor die DJK Adler 07 Bottrop beim OSC Rheinhausen II. Und braucht dringend Punkte.

Für die Landesliga-Handballer der DJK Adler 07 Bottrop gab es im Gastspiel beim OSC Rheinhausen II nichts zu holen. Die Partie endete für das Team von Holger Kulinski mit einer enttäuschenden 21:28 (9:13)-Niederlage.

Der Punktverlust beim Konkurrenten in Duisburg nötigt die Bottroper zu allem Überfluss auch dazu, den Blick in der Tabelle wieder nach unten zu richten. Zwar bleibt das Kulinski-Team Sechster, der Vorsprung bis zum zwölften Platz ist allerdings auf vier magere Zähler zusammengeschrumpft. „Wir müssen zusehen, dass wir noch einige Punkte holen, sonst könnte es nochmal eng werden“, äußerte sich Kulinski.

Angeschlagene Akteure sind nicht frisch

Zwar gestaltete sich die personelle Ausgangslage für die Bottroper im Gastspiel beim OSC etwas besser als zunächst befürchtet - Ben Overberg und Robin Wortmann kamen in Rheinhausen nach anfänglichen Verletzungssorgen zum Einsatz - allerdings hatten die Adler von Beginn an einen schweren Stand. Kulinski: „Man merkt es den Spielern natürlich an, wenn sie nicht wirklich fit sind. Vor allem im Rückraum mangelte es uns an Alternativen.“

So taten sich die 07er im eigenen Angriffsspiel schwer und fanden nur selten Lösungen, um die Duisburger Abwehrreihe zu überwinden. Auf der anderen Seite nutzte Rheinhausen seine Möglichkeiten, sodass für die OSC-Reserve nach 17 Minuten eine klare 8:3-Führung stand. Hoffnung keimte bei den Gästen auf, als die 07er binnen fünf Zeigerumdrehungen zum 8:8 ausglichen. Doch noch vor der Pause stellten die Duisburger den alten Abstand wieder her.

Eine Besserung war für die Adler auch nach dem Seitenwechsel nicht in Sicht. So waren Einsatz und Wille den Rot-Weißen nicht abzuschreiben, allerdings mangelte es ihnen an Effizienz. Kulinski: „Wir haben uns viele Fehler im Angriff und in der Abwehr geleistet.“

Auch in der Schlussphase blieb Rheinhausen das konsequentere Team, Minuten vor dem Ende führte der OSC schon mit 25:18. Kulinski: „Wir müssen darauf hoffen, dass sich die Verletzten schnell erholen. Bestenfalls sollten wir schon im kommenden Spiel gegen Biefang punkten.“

