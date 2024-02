Erkältungswelle bremst SC Bottrop - TSG mit großer Chance

Bottrop Bottrops Landesligateams benötigen jeden Punkt, um ihre Ziele im Auge zu behalten. Eine komfortable Ausgangslage haben nur die Frauen des SCB:

Nach dem spielfreien Karnevalswochenende ruft für die Bottroper Handballteams am Wochenende wieder die Pflicht. Und der Spielplan hält für alle Landesligisten spannende Aufgaben bereit: Während es bei den Männern sowohl für den SC Bottrop als auch für die TSG Kirchhellen um immens wichtige Punkte im Aufstiegsrennen geht, trifft bei den Frauen die DJK Adler 07 Bottrop auf einen direkten Konkurrenten aus dem eng umkämpften Mittelfeld. Auch die SC-Frauen stellen sich nach zwei hohen Kantersiegen wieder auf eine schwere Aufgabe ein.

TSG Kirchhellen – SV Schermbeck. Ein Teilerfolg ist den Kirchhellenern noch vor der kurzen Ligapause geglückt, als die TSG gegen Hiesfeld zwei Zähler ergatterte. Nun wartet auf die Sieben von Trainer Sebastian Meier bereits das nächste wegweisende Heimspiel, wenn am Sonntag (11.45 Uhr) der SV Schermbeck an der Loewenfeldstraße gastiert. Die TSG hat zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenelften und könnte mit einem Sieg Boden in der Tabelle gut machen. „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels“, äußert sich Meier, „aber wir werden den Fokus ohnehin auf jedes einzelne Spiel richten. Dabei wollen wir immer um Punkte mitspielen. Die nächsten vier Partien werden zeigen, wohin es für uns geht.“

Denn in diesen trifft das Kirchhellener Team ausnahmslos auf Gegner, die sich in Schlagdistanz befinden und ebenfalls um die begehrten Qualifikationsplätze für die Verbandsliga kämpfen. „Wir schauen nicht auf die Gegner und wollen unser eigenes Spiel durchsetzen“, führt der TSG-Coach weiter aus. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dann auch erfolgreich sein werden. Gegen Schermbeck rechnen wir mit einem eng umkämpften Spiel. Am Ende zählen nur die Punkte. Was nutzt uns da die Schönspielerei? Wir wollen am Sonntag gewinnen.“

TV Biefang – SC Bottrop. Für den SC zeichnet sich mit Blick auf das Saisonfinale ein spannender Schlussspurt ab. Konnten die Bottroper gegen Schermbeck noch deutlich gewinnen, so musste sich das Team von SC-Trainer Jens Pitlinski zuletzt auf äußerst bittere Weise dem TuS Lintfort geschlagen geben. Das ist nach Aussage des Coaches aber mittlerweile abgehakt. „Wir blicken nach vorne, zumal ich den Jungs spielerisch kaum einen Vorwurf machen kann“, so Pitlinski, „wir haben im Grunde ganz ordentlich gespielt und waren nach eigenem Empfinden sogar das bessere Team.“

Trainer Jens Pitlinski plagen vor dem Spiel gegen den TV Biefang Personalprobleme. Foto: Oliver Mengedoht / Bottrop

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt dem Landesligisten aber nicht, denn schon am Samstag wartet das nächste Vier-Punkte-Spiel. Dann geht es für das Pitlinski-Team zum TV Biefang (19.30 Uhr). „Ich rechne mit einem hart umkämpften Duell, für uns könnte es ziemlich ekelig werden“, so Pitlinski, „eigentlich ist mir diese Spielansetzung aber sogar lieber als eine Partie am Sonntagmorgen.“ Einzig die Personalsituation bereitet dem Trainer große Sorgen, zum Wochenende drohen den Bottropern einige Ausfälle. Pitlinski: „Wir werden eine Mannschaft stellen, unklar ist aber noch, wer dabei sein kann. Denn die Krankheitswelle hat das Team voll erwischt. Trotzdem wollen wir am Samstag alles reinwerfen und bestenfalls die Punkte mitnehmen.“

Turnerschaft Grefrath – SC Bottrop. Zur besten Kaffeezeit (16 Uhr) tritt der SC am Sonntag in Grefrath an. Auf entspannte 60 Minuten stellen sich die SC-Trainer Christoph Grewer und Thomas Stratmann allerdings nicht ein, vielmehr rechnen sie beim Tabellenfünften nach zuletzt zwei hohen Kantersiegen mit einer anspruchsvollen Aufgabe. „Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendeinen Schalter umlegen müssen“, so Grewer, „die Mannschaft hat stets konzentriert und mit viel Tempo gespielt. Genau so wollen wir auch gegen Grefrath weitermachen.“ Trotzdem geht der Trainer des Ligadritten von einer eng geführten Partie aus. Grewer: „Schon das Hinspiel verlief streckenweise recht knapp, mit einem ähnlichen Verlauf rechnen wir auch diesmal.“

Die Handballerinnen von Adler 07 Bottrop benötigen dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

DJK Adler 07 Bottrop – Adler Königshof II. Auf das Team der Adler kommt mit Blick auf die Tabelle die nächste wichtige Aufgabe zu. Die Bottroperinnen, die jüngst wieder mit einer kleineren Ergebniskrise zu kämpfen hatten, treffen am Sonntag vor heimischem Publikum in der Dieter-Renz-Halle (13 Uhr) auf Adler Königshof II und somit auf den Sechstplatzierten, der aktuell vier Zähler Vorsprung hat. Die Mannschaft um Trainer Marius Bruckwilder wartet seit vier Spielen trotz ordentlicher Leistungen auf ein Erfolgserlebnis. „Mit Königshof haben wir aber noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen“, führt Bruckwilder aus, „zudem haben wir ein Heimspiel und müssen endlich punkten.“

