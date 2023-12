Erfolgsserie von Adler 07 Bottrop endet gegen Grefrath

Bottrop Nach sieben Siegen in Serie gab es für die Bottroperinnen im letzten Spiel des Jahres eine Niederlage. Adler unterlag der Turnerschaft Grefrath.

Im letzten Meisterschaftsspiel vor dem Jahreswechsel ist die Erfolgsserie der Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop gerissen. Das abschließende Punktespiel gegen die Turnerschaft Grefrath verlor die Mannschaft von Adler-Trainer Marius Bruckwilder mit 21:27 (13:12), zuvor holten die Bottroperinnen in der Meisterschaft sieben Siege in Serie.

Allerdings konnten die 07er am zurückliegenden Wochenende nur in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung aufs Parkett bringen – nach dem Seitenwechsel hatten sie den Gästen aus dem Kreis Viersen kaum mehr etwas entgegenzusetzen. „Das Ergebnis geht so in Ordnung“, erkannte Bruckwilder die Niederlage an, „wir haben nicht wirklich zu unserem Spiel gefunden.“

Schon die Anfangsphase verlief zerfahren und hart umkämpft, bis zum 5:5 (12.) vermochte sich keine der beiden Mannschaften abzusetzen. Bruckwilder: „Insgesamt konnten wir die Partie in den ersten 30 Minuten aber ausgeglichen gestalten.“ So schafften die Adler es fortan, die Führung an sich zu reißen uns bis zur 24. Minute sogar auf drei Tore vorzulegen (12:9).

Adler Bottrop geht mit knapper Führung in die Pause

Halten konnten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung bis zum Pausenpfiff in dieser Höhe jedoch nicht, sodass es für die Bottroperinnen mit einer minimalistischen Führung in den zweiten Durchgang ging. „Wir haben vorne einige Chancen liegen lassen“, so der Adler-Coach.

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Gastgeberinnen zusätzlich Probleme mit der eigenen Abwehrarbeit. „Unser eigentliches Prunkstück, die gut strukturierte Defensive, hat nicht richtig gegriffen“, so Bruckwilder. Dagegen besserte sich der Gast aus Grefrath in den zweiten 30 Minuten entscheidend, sodass die Gäste die Partie frühzeitig zu ihren Gunsten kippten und über ein 16:17 auf 17:24 (51.) davonzogen.

So war das Spiel schon Minuten vor dem Ende entschieden. Durch die Niederlage fielen die Bottroperinnen auf den siebten Tabellenplatz der Landesliga zurück. Bruckwilder: „Im neuen Jahr wollen wir wieder angreifen, vielleicht kehrt dann auch die eine oder andere Spielerin in den Kader zurück. Ich gehe davon aus, dass es bis zum Schluss ein enges Rennen um den Klassenerhalt werden wird.“ Weiter geht es für die Bottroperinnen am Donnerstag, 18. Januar, gleich mit einem schweren Auswärtsspiel: Bruckwilder und Co. müssen dann beim noch ungeschlagenen Tabellenführer HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen antreten.

