Emma Breitbarth darf sich auf der großen Bühne beweisen

Düsseldorf. Das Leichtathletik-Talent des LC Adler Bottrop bekam eine Einladung zum Istaf Indoor in Düsseldorf und nutzte seine Chance vor 1000 Zuschauern.

Nachwuchstalent Emma Breitbarth vom LC Adler Bottrop erhielt vom Leichtathletikverband Nordrhein eine Einladung zum Istaf Indoor in Düsseldorf. Im PSD Bank Dome, wo sonst die Düsseldorfer EG Eishockey spielt, durfte die junge Bottroperin im Vorprogramm über 60 Meter starten.

Emma Breitbarth wurde im Herbst 2022 in das neu gegründete Talentteam Nordrhein berufen und gehört zu den 64 besten Nachwuchsathleten des Verbandes. Von diesen 64 wurden 24 zu dem internationalen Leichtathletik-Meeting in Düsseldorf eingeladen.

Gut vorbereitet von ihrem Trainerteam und unterstützt von ihren Eltern fuhr die 13-Jährige nach Düsseldorf. Beim Aufwärmen lief noch alles nach Plan. Dann der Aufruf der Athletinnen an den Start zu gehen. In der Halle waren bereits rund 1000 Zuschauer.

Emma Breitbarth startete beim Istaf Indoor in Düsseldorf. Foto: LCA / Fremdbild

Auf dem Videowürfel wurden die sechs Sprinterinnen vorgestellt. Emma zeigte keine Mine. Hochkonzentriert wartete sie auf den Start. Auf die Plätze, fertig, los. Emma kam gut aus dem Startblock und gewann den Lauf in 8,92 Sekunden. Am Ende bedeutete das in der Gesamtwertung aus zwei Läufen Platz sieben in der Klasse U14.

Nach der Analyse mit ihrem Trainer hatte Breitbarth die Gelegenheit, ihre großen Vorbilder Malaika Mihambo im Weitsprung und Gina Lückenkemper über 60 Meter in Aktion zu sehen.

