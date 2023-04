Eintracht Braunschweig: Tor von Multhaup nährt Hoffnungen

Hamburg. Der Bottroper Maurice Multhaup leitet mit seinem Tor den Sieg von Eintracht Braunschweig gegen St. Pauli ein. Ganz wichtige Punkte für die Löwen.

Mit Eintracht Braunschweig hat der Bottroper Maurice Multhaup am Sonntag einen immens wichtigen 2:1 (2:0)-Sieg beim FC St. Pauli gefeiert. Durch den achten „Dreier“ der Saison haben die „Löwen“ ihren zwölften Tabellenplatz gefestigt und dürfen sechs Spieltage vor dem Saisonende angesichts eines aktuellen Fünf-Punkte-Vorsprungs von einem weiteren Jahr in der 2. Bundesliga träumen. Derweil erhielten die Aufstiegsträume des Hamburger Kultvereins einen herben Dämpfer.

Einen immensen Anteil daran, dass die Braunschweiger ausgerechnet den Kiezkickern vom Millerntor, die zuvor zehn Siege in Serie einfahren konnten, ein Beinchen stellten, hatte der 26-jährige Multhaup. Die Partie zwischen St. Pauli und den Niedersachsen lief keine 40 Sekunden, da fasste sich der gebürtige Bottroper nach einer missglückten Abwehraktion aus halblinker Position ein Herz und jagte das Spielgerät zum 1:0 ins kurze Eck. Für Maurice Multhaup war es im 24. Saisonspiel das zweite Saisontor.

Multhaup: Es ist natürlich schön, wenn man so früh in Führung geht

In der Folge erhöhte der BTSV durch Wintzheimer gar auf 2:0, erst in der Schlussphase und am Ende zu spät stellten die Hamburger noch einmal den Anschluss zum 1:2 durch Medic her. Für Multhaup war die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits beendet, der quirlige Offensivspieler wurde nach 77 Minuten für Kijewski ausgewechselt.

„Es ist natürlich schön, wenn man so früh in Führung geht. Das kam uns als Mannschaft sehr gelegen“, kommentierte Multhaup den Auftritt im Anschluss auf der eigenen Vereinsseite, „wir nehmen es gerne mit, wie es aktuell läuft.“

Maurice Multhaup ist mit Eintracht Braunschweig bereits am Samstag wieder im Einsatz. Die Niedersachsen haben dann im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn 1. FC Magdeburg eine weitere Chance, den Vorsprung auf die Abstiegszone der 2. Bundesliga auszubauen.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop