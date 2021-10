Geht es nach den Vorstellungen des Sport- und Bäderbetriebs, sieht so das Bottroper Sportangebot der Zukunft aus. Betriebsleiter Jürgen Heidtmann will Sportplätze schließen und dafür mehr Angebote für Lifestyle- und Individualsport schaffen. Als Beispiel führt er die Calisthenics-Anlage an der Parkstraße an.