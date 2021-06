Reger Betrieb herrscht in der Bildregie des NBC (National Broadcast Center) des ZDF in Mainz-Lerchenberg. In einem Gebäude in Sichtweite des ZDF-Geländes sind Regie, Sendetechnik und Arbeitsplätze für Redaktion und Postproduktion untergebracht. Im NBC wird nach der Fußball-Europameisterschaft 2020 auch die gesamte Berichterstattung von den Olympischen Spielen in Tokio, dann gemeinsam für ARD und ZDF, zentral gesteuert.