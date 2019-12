Eickmeier feiert mit der BSG Mengede die perfekte Premiere

Bottrop. Neuzugang trägt sich beim 8:2 gegen Oberhausen gleich in die Torschützenliste ein. Auf dem Weg zum Siegerbier scheitert er jedoch kläglich.

Die BSG Mengede ist nach drei sieglosen Spielen am Sonntag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Tabellendritte fertigte den PSV Oberhausen II mit 8:2 ab und bleibt dem Spitzenduo der Kreisliga C auf den Fersen, einen perfekten Einstand erlebte ein Neuzugang.

Hinter Robin Eickmeier liegt eine längere Fußballpause. Im November 2016 stand der Mittelfeldspieler das letzte Mal in einem Pflichtspiel für SB Gladbeck II auf dem Feld. Den Rost schüttelte Eickmeier am Sonntag schnell von den Knochen und stand nach 17 Minuten goldrichtig, um zum Premierentor einzuschieben. An anderer Stelle lief es dagegen noch nicht ganz rund – Thema Kiste.

Im zweiten Durchgang wird es deutlich

„Er hat den Weg zum Bierstand nicht mehr geschafft, weil er so platt war“, erzählte Trainer Stuart Frericks mit einem Lachen. Das erledigten dann die Teamkollegen, die ebenfalls ordentlichen Grund zum Feiern hatten.

Denn in die Torschützenliste trugen sich fünf weitere Hobbyliga-Kicker ein. Vincenzo George (3.), Oliver Hanses (19.) und Timo Witucki (22.) netzten vor der Pause ein – ebenso wie der Gegner doppelt traf. In Durchgang zwei machte es Mengede deutlich: Dominik Watzlik (63.), Hussein Khalil (76.), Watzlik (78.) und Hanses (83.) erhöhten und ließen die Bottroper in die Erfolgsspur zurück kehren.

