Bottrop. Die Kicker von Dostlukspor Bottrop und Fortuna Bottrop II investierten viel. Am Ende reichte das für beide Mannschaften zu einem Punkt.

Viel Kampf, vier Tore, zwei Ampelkarten und eine Rote Karte: Dostlukspor Bottrop und die Reserve von Fortuna Bottrop schenkten sich am Dienstag nichts. Am Ende reichte es für beide Teams zu einem Punkt, das Derby endete 2:2.

Nach dem Schlusspfiff haderten beide Trainer ein wenig mit dem Endergebnis, waren aber auch nicht unzufrieden. Dostlukspors Coach Sven Kottwitz bemängelte, dass sein Team nicht schon in der ersten Hälfte alles klar gemacht hatte und sich durch die Feldverweise selbst schwächte. Fortuna-Trainer Marvin Engels trauerte ein wenig der vergebenen Chance hinterher, in Überzahl nicht mehr als den einen Punkt mitgenommen zu haben.

Dostlukspor Bottrop bringt sich selbst schwer in Bedrängnis

„Wir haben heute schon zwei Punkte verloren, aber in Unterzahl dann auch irgendwie einen gewonnen“, veranschaulichte Kottwitz die Gefühlswelt bei Dostlukspor. Fortunen-Trainer Engels erklärte: „Wir sind mit dem Remis natürlich zufrieden, haben hier in der zweiten Halbzeit gut gespielt, aber es war durchaus auch noch mehr drin.“

Dabei hatte es nach 44 Minuten nicht so ausgesehen, dass die Fortunen überhaupt ihr Punktekonto höher schrauben würden. 2:0 führte Dostlukspor durch Strafstöße von Ramazan Akyüz (38.) und Mert Ata (44.), ehe Aaron Peukert mit dem Halbzeitpfiff den Anschluss herstellte. Hektisch wurde es dann in Hälfte zwei, nach vier gelben Karten in zehn Minuten, salomonisch verteilt auf beide Teams, zückte der nicht immer souverän wirkende Schiedsrichter Kortz die Rote Karte gegen Christian Usig (Dostlukspor) wegen Nachtretens.

In der Schlussphase muss der Schiedsrichter noch zweimal Rot zücken

Bei der anschließenden Rudelbildung erwischte es dann auch noch Dostlukspors Mahmud Alkadi, der zuvor bereits Gelb gesehen hatte. Nur sieben Minuten später folgte ihm Fortunas Philip Wileczelek zum vorzeitigen Duschen, ebenfalls mit Gelb-Rot. In der Folge entwickelte sich ein echtes Kampfspiel mit offenem Visier, beide Teams hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Kurz vor Schluss belohnten sich die Fortunen dann mit dem Ausgleich durch Timo Brodowski.

So engagiert der Kampf auf dem schwer zu bespielenden Ascheplatz auch war, nach dem Schlusspfiff reichten sie die Spieler beider Teams die Hände. Beide Trainer waren sich einig, dass die Rote Karte berechtigt war und jetzt der Fokus wieder auf dem nächsten Gegner liegt.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport