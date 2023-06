Drei Verbandsmeistertitel für Bottroper Tennis-Asse

Bottrop. Die harte Arbeit hat sich für Jan-Rudolf Möller ausgezahlt. Er ist Verbandsmeister bei den Herren 30 – und nicht der einzige Bottroper Sieger.

Das lange Wochenende über den Fronleichnams-Feiertag stand für die Tennisspieler im Zeichen der Verbandsmeisterschaften in Ratingen und Lintorf.

Jan Rudolf Möller, Sarah Drees und Daniela Kalhoff trugen sich in die Siegerlisten ein. Leonie Schuknecht wurde Vizemeisterin in der offenen Damenklasse, Manuel Pfeiffer zweiter Sieger bei den Herren 45.

Jan-Rudolf Möller belohnt sich für die harte Arbeit

„Die harte Arbeit der vergangenen Monate hat sich ausgezahlt“, äußerte sich ein glücklicher Jan Rudolf Möller nach seinem 7:6, 6:3-Finalerfolg in der Altersklasse 30 über Marwin Geppert (KHTC Mülheim).

Der Regionalligaspieler des TC Waldhof unterstrich in vier guten Partien seine herausragende Form und krönte sich verdient zum Verbandsmeister. „Das macht mich durchaus stolz, zumal ich gute Gegner geschlagen habe. So darf es gerne weitergehen“, so Möller.

Mehrfache Mixed-Stadtmeisterin gewinnt bei den Damen 30

Die Wahl-Bottroperin Sarah Drees war ebenfalls in der Altersklasse 30 erfolgreich. Die mehrfache Mixed-Stadtmeisterin schlägt für den KHTC Mülheim auf und sicherte sich mit drei souveränen Zwei-Satz-Erfolgen den Titel.

Zwei Erfolge mit Bottroper Anstrich gab es auch in der Altersklasse 45. Daniela Kalthoff war einmal mehr nicht zu schlagen. In ihren vier Partien gab sie gerade einmal drei Spiele ab, das entscheidende Duell gewann sie gegen ihre Teamkollegin Silke Richard mit 6:1 und 6:1. In der Sommersaison 2023 schlägt Kalthoff für die Damen 30 des TC Rheinstadion in der Regionalliga West auf und befindet sich mit ihrer Mannschaft nach fünf Spieltagen auf Meisterschaftskurs.

Manuel Pfeiffer unterlag bei den Herren 45 im Duell der beiden Topgesetzten gegen Mirco Timm (TC BW Elberfeld). „Ich musste beim Stand von 3:6 leider mit Kreislaufproblemen aufgeben. Echt schade. Es war die Wiederauflage des Turniers in Lünen vor drei Wochen und ich hätte gerne eine Revanche gehabt“, so Pfeiffer.

Leonie Schuknecht unterliegt erst im Finale

In der offenen Damenklasse musste sich Leonie Schuknecht wie schon im Vorjahr mit dem Vizetitel begnügen. Die 21-Jährige, die für den TC Bredeney in der Regionalliga spielt, unterlag im Endspiel mit 4:6 und 1:6 gegen Lina Hohnhold vom TC Stadtwald Hilden.

Schuknecht nutzt erneut die Semesterferien an den US-Universitäten für einen Heimatbesuch mit viel Matchpraxis.

