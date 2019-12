Drei Neuzugänge beleben die Sportfreunde 08/21 Bottrop

Weil der VfR Ebel im Vorspiel den Ascheplatz durchpflügte, musste der FC Polonia sein Duell mit dem SC Buschhausen II auf den kommenden Mittwoch verlegen. Ertragreicher war da schon der Auftritt der Sportfreunde 08/21, die einen wichtigen 5:0-Erfolg gegen Sterkrade-Nord II einsammelten. Mager fiel erneut die Ernte bei den Welheimer Löwen aus, die zwar ein Tor erzielten und 30 Minuten lang die bessere Mannschaft waren, gegen den Tabellenzweiten RWO-Team 12 aber dennoch 1:7 untergingen.

SF 08/21 - Sterkrade-Nord II 5:0

„Wir setzen die Uhren auf null und fangen jetzt an zu punkten“, erklärte Anton Martin seinen Jungs vor Spielbeginn. Der Trainer der Sportfreunde setzte große Erwartungen in die drei Neuzugänge, die am Sonntag erstmals auflaufen durften. Und Martin wurde nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Kevin Molitor erzielte gleich zwei Treffer, legte zwei weitere auf. Martin Bonnemann machte geschickt die Bälle fest, erzielte das 4:0 und strahlte große Sicherheit aus. Ein Sonderlob erhielt Youngster Onur Gümuz: „Der Junge ist ein Phänomen. Der ist erst 18, macht heute ein Tor und spult Kilometer wie kein Zweiter ab.“ Im Fahrwasser der neuen Kräfte zeigte auch der Rest der Mannschaft eine ansteigende Formkurve. Michel Paternoga hatte mit seinem Treffer bereits in der vierten Minute die Weichen auf Sieg gestellt. Die Sportfreunde bauten mit dem Erfolg den Vorsprung auf die Abstiegszone auf vier Punkte aus.

RWO-Team 12 - Welheimer Löwen 7:1

Patrick Gödeke war nach dem Spiel spürbar angefressen. Dass ausgerechnet er, der Torwart-Trainer, ein solches Problem zu lösen hatte, das missfiel ihm. Seine 1a-Lösung für die Position zwischen den Pfosten hatte ihm kurzfristig einen Korb gegeben, seiner 1b-Lösung Marco Sagorski machte er keine Vorwürfe, aber: „Marco hat drei Wochen lang nicht trainiert. Da fehlt dann einfach etwas.“ Enttäuscht war Gödeke auch, weil gegen das favorisierte Team 12 aus Oberhausen gar nicht so viel zu einer Überraschung fehlte. „Wir waren eine halbe Stunde lang die bessere Mannschaft.“

Unterstrichen wurde das auch durch den Bottroper Führungstreffer nach 22 Minuten durch Fabian Ochs. Doch die Oberhausener kamen schnell zurück, schenkten den Löwen noch vor dem Seitenwechsel zwei Treffer ein (34., 41.). „Da war noch nichts verloren“, stellte Gödeke fest, ergänzte aber mit Blick auf die Gegentore in der 48. und 51. Minute: „Das Spiel gleitet uns aus den Händen, weil wir zu früh die Köpfe hängen lassen.“ In den 35 Minuten bis zum Schlusspfiff hatten die Oberhausener dann leichtes Spiel. Der Tabellenzweite erhöhte in der 56. Minute auf 5:1 und ließ in der 70. und 73. Minute zwei weitere Tore folgen. Am kommenden Sonntag haben die Welheimer einen ähnlich starken Gegner vor der Brust, dann kommt der Tabellendritte BV Osterfeld.

