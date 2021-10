Dostlukspor weiter unter Druck: Letzter gegen den Ersten

Oberhausen. Ohne einen Zähler steht Dostlukspor Bottrop am Ende der Fußball Kreisliga A. Und ausgerechnet jetzt geht es zum Spitzenreiter.

Es scheint eine schier unlösbare Aufgabe zu werden für Dostlukspor Bottrop. Das punktlose Schlusslicht ist am Sonntag zu Gast beim Spitzenreiter (Anstoß 15 Uhr, Simrockstraße 12, Oberhausen). Der SC hat in sieben Spielen bereits 18 Punkte gesammelt, kann ein Torverhältnis von 27:6 vorweisen.

Dostlukspor krebst indes ganz tief im Tabellenkeller herum. Alle sechs bisherigen Partien gingen verloren. Sechs Tore wurden dabei erzielt, 32 Mal klingelte es im Kasten der Bottroper. Zuletzt gab es im Kellerduell mit Fortuna Bottrops Zweitvertretung den nächsten Rückschlag: mit 1:2 ging das Spiel gegen den Vorletzten verloren. Die Vorzeichen sind also mehr als nur deutlich.

Dostlukspor Bottrop gewann das letzte Spiel gegen Buschhausen

Auch die Chronik spricht für Buschhausen. Von den letzten 14 Partien gingen acht an die Schwarz-Gelben, sechs Mal gewann Dostlukspor. In der vergangenen Saison siegten die Bottroper mit 4:2, Mert Ata traf dabei doppelt. In dieser Spielzeit ist er aber noch ohne Treffer. Es wird also höchste Zeit, dass er seine Torgefahr wiederentdeckt. Sonst sieht es düster aus.

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop