Dostlukspor kann Bottroper Fußballgeschichte schreiben

Bottrop. Nach 192 Toren in der Ligarunde ballert sich die A-Jugend auch durch die Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga. Aufstieg ist Mittwoch möglich.

Die A-Junioren von Dostlukspor Bottrop stehen unmittelbar vor dem Aufstieg in die Niederrheinliga. In der Qualifikationsrunde muss das Team nach dem 4:0-Erfolg über die SG Kaarst nun am Mittwoch gegen die SSV Bergisch Born bestehen. Das Spiel wird um 19 Uhr an der Welheimer Straße angepfiffen. „Wenn wir gewinnen, schreiben wir ein Stück Bottroper Jugendfußball-Geschichte“, sagt DSB-Trainer Ayhan Kirlangic.

In der abgelaufenen Ligarunde waren die A-Junioren von Dostlukspor Bottrop das Maß aller Dinge. Das Team blieb in allen Spielen ungeschlagen, sicherte sich mit 73 Punkten und 192 (!) Toren souverän die Meisterschaft. Jetzt geht es für die Bottroper in der Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga darum, die Saison zu vergolden.

Klarer Erfolg gegen die SG Kaarst

Der erste Schritt liegt schon hinter dem Team. Die Bottroper setzten sich am Sonntag souverän mit 4:0 gegen die SG Kaarst durch. Berat Arslan brachte Dostlukspor bereits nach drei Minuten in Führung (Strafstoß), Arda Olgur (26.) und Oguzhan Congiz (30.) sorgten mit weiteren Treffern für eine beruhigende 3:0-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel komplettierte Congiz (88.) mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis. „Kaarst war kein schlechter Gegner und wir wussten, dass wir 100 Prozent geben müssen“, kommentierte Kirlangic, „wir haben unsere individuelle Qualität auf den Platz gebracht. Das war eine ganz starke Vorstellung.“

Rückblickend stellte Bottrops Trainer, der zuvor ein Traineramt in der zweiten Liga Ghanas ausübte, fest: „Ich bin jetzt seit drei Monaten dabei. Und ich habe meine Entscheidung für Dostlukspor noch an keinem einzigen Tag bereut.“ Die Vorbereitung auf die Qualifikationsrunde sei streckenweise unheimlich hart gewesen, „aber die Jungs haben sich nie beschwert, haben alles gegeben. Das Team kann stolz auf sich sein.“

Das Ziel ist freilich noch nicht erreicht. Mit ein wenig Glück könnte aber schon am Mittwoch der Aufstieg perfekt gemacht werden. Und zwar dann, wenn Bottrop gegen Born gewinnt und die Partie zwischen dem 1. FC Bocholt und der SG Kaarst mit einem Unentschieden endet. „Wir wollen jetzt nicht spekulieren, wir verlassen uns lieber auf uns selbst“, sagt Nuh Arslan, Sportlicher Leiter der DSB-Jugend. Trainer Kirlangic ergänzt: „Wir haben alles selbst in der Hand. Wenn wir morgen gewinnen und aufsteigen, schreiben wir ein Stück Bottroper Jugendfußball-Geschichte.“

