Dostlukspor Bottrop stolpert dreimal über eine Fehlerkette

Oberhausen. Dostlukspor Bottrop führt beim VfR 08 Oberhausen zur Halbzeit mit 3:1. Doch Zählbares springt am Ende für die Kottwitz-Elf nicht heraus.

So richtig glauben konnte Dostlukspor Bottrops Trainer Sven Kottwitz es nach Spielschluss immer noch nicht. 5:4 für den VfR 08 Oberhausen hieß es am Ende und das, obwohl man das Spiel bis zur Halbzeit klar dominiert hatte.

Die Zuschauer kommen auf ihre Kosten: Wenn Dostlukspor antritt, dann fallen viele Tore. So auch am Sonntag. Dostlukspor übernahm sofort das Kommando und ließ bis zum Halbzeitpfiff nichts anbrennen. Drei Mal schlug Joel Zander zu, bei einem Gegentreffer von Günes.

Niemand hätte zum Pausentee noch einen Cent auf den VfR gewettet, aber es kam anders. In der zweiten Hälfte zeigte sich Dostlukspor völlig indisponiert, Sven Kottwitz konnte nicht glauben, was er sah: „Drei Mal ziehen die uns über die rechte Seite den Ball durch die Nase, jedes Mal die gleiche Fehlerkette, mir fehlen da gerade echt ein wenig die Worte. Wie man sich so um den Lohn seiner Arbeit bringen kann. Wir haben förmlich um die Gegentore gebettelt.“

5:3 für den Oberhausener Gastgeber stand es nach 74 Minuten, ehe man sich bei den Bottropern auf fußballerische Tugenden zurück besann. Doch für Zählbares war es jetzt zu spät, mehr als der Anschlusstreffer zum 5:4 sprang nicht mehr heraus, die Punkte weg und zu allem Überfluss holte sich Deniz Türkmen in der Schlussminute noch die Rote Karte wegen einer Notbremse ab.

Weitere Spiele mit Bottroper Beteiligung

Bezirksliga 8

VfB Bottrop - Arminia Klosterhardt 4:0 (Spielbericht)

Spvgg. Sterkrade 06/07 - FC Bottrop 7:2 (Spielbericht)

ESV Hohenbudberg - Fortuna Bottrop 1:4 (Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Hüls - VfB Kirchhellen (abgesagt)

Kreisliga A1 Westfalen

VfL Grafenwald - Preußen Sutum 3:2 (Spielbericht)

SSV Buer II - VfB Kirchhellen II 4:1

Kreisliga A Niederrhein

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen 2:0 (Spielbericht)

VfR 08 Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 5:4 (Spielbericht)

RWO-Team 12 - Fortuna Bottrop II (18 Uhr)

Kreisliga B1 Westfalen

VfB Kirchhellen III - YEG Hassel II 2:2

Kreisliga B1 Niederrhein

Adler Osterfeld II - VfR Polonia Ebel 4:3 (Spielbericht)

VfB Bottrop II - BV Osterfeld 5:2

TuS Buschhausen - FC Bottrop II 7:2

Welheimer Löwen - Spvgg. Sterkrade-Nord II 4:1 (Spielbericht)

Kreisliga B2 Niederrhein

TuS Buschhausen II - FC Bottrop II 2:1

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen II 0:2

SW Alstaden II - Rhenania Bottrop II 1:1

BV Osterfeld II - BSG Mengede 9:1 (Spielbericht)

Polonia Ebel II - SF 08/21 Bottrop 1:5 (Spielbericht)

SV 1911 Bottrop - GW Holten (abgesagt)

Kreisliga C1 Westfalen

TSV Feldhausen - SV Horst-Emscher 08 IV 1:10

VfB Kirchhellen IV - BV Horst-Süd II (abgesagt)

Kreisilga C1 Niederrhein

Rhenania Bottrop III - GA Sterkrade III

Welheimer Löwen III - UD Espanol Oberhausen 2:3

SV Vonderort - RWO-Team United (abgesagt)

RSV GA Klosterhardt - Fuhlenbrocker Haie 3:1

HL Oberhausen - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

Safakspor Oberhausen II - Dostlukspor Bottrop III 4:2

Rhenania Bottrop IV - BV Osterfeld III 2:2

SV Vonderort II - VfB Bottrop III (abgesagt)

Welheimer Löwen II - Sarajevo Oberhausen II 0:6

