Dostlukspor Bottrop steht vor einer großen Herausforderung

Kai-Uwe Müller

Am Sonntag gilt es für Dostlukspor Bottrop um Trainer Sven Kottwitz, dem bisher ungeschlagenen SuS 21 Oberhausen Paroli zu bieten. Keine leichte Aufgabe, dementsprechend wurde vor allem an der Taktik gearbeitet und die Moral gestärkt.

Das 2:2 gegen Fortuna Bottrop II am vergangenen Dienstag ist noch nicht vergessen. Ein Platzverweis, eine Gelb-Rote Karte, zwei Gegentreffer und am Ende war es statt der erhofften drei Punkten nur einer, kein Wunder also, dass Kottwitz unter der Woche vor allem daran gelegen war, die Moral der Mannschaft zu stärken. „Da gab es schon ein paar hängende Köpfe nach dem letzten Punktspiel. Deshalb haben wir den Fokus nach der Mannschaftsbesprechung auf den nächsten Gegner gelegt. Spiel abhaken, weiter machen.“ sieht es Sven Kottwitz ganz pragmatisch.

Dostlukspor Bottrop will aus einer sicheren Abwehr heraus agieren

Taktische Marschrichtung wird sein, aus einer sicheren Abwehr heraus zu agieren, ruhig und überlegt zu spielen, um nicht ins offene Messer zu laufen, verrät Sven Kottwitz ein wenig aus dem Matchplan. Sicherheit ist auch nötig, denn er muss am Sonntag die gesperrten Christian Usig und Mahmud Alkadi ersetzen, doch auch da vertraut der Coach auf seine Mannschaft: „Wir haben einen ausgeglichenen Kader, da vertraue ich voll und ganz den Spielern.“

Alle Spiele mit Bottroper Beteiligung am Wochenende

Bezirksliga 8

Fortuna Bottrop - VfB Bottrop (Vorbericht)

FC Bottrop - ESV Hohenbudberg (Vorbericht)

Rhenania Bottrop - Adler Osterfeld (Vorbericht)

Bezirksliga 14

VfB Kirchhellen - SC Hassel (Vorbericht)

Kreisliga A1 Westfalen

BV Rentfort II - VfL Grafenwald (Vorbericht)

VfB Kirchhellen II - Adler Ellinghorst

Kreisliga A Niederrhein

Fortuna Bottrop II - BW Fuhlenbrock (Vorbericht)

SuS Oberhausen - Dostlukspor Bottrop (Vorbericht)

Kreisliga B1 Westfalen

Hansa Scholven - VfB Kirchhellen III

Kreisliga B1 Niederrhein

PSV Oberhausen - Welheimer Löwen

Fortuna Bottrop III - VfB Bottrop II

Kreisliga B2 Niederrhein

SC Buschhausen III - Polonia Ebel II

Rhenania Bottrop II - BV Osterfeld II

FC Bottrop II - SV 1911 Bottrop

Kreisliga C1 Westfalen

SB Gladbeck - TSV Feldhausen

SSV Buer III - VfB Kirchhellen IV

VfL Grafenwald IV - VfL Resse III

Kreisliga C1 Niederrhein

SF 08/21 Bottrop II - Welheimer Löwen III

SV Vonderort - HL Oberhausen

GA Sterkrade II - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

SV Vonderort II - Safakspor Oberhausen II

BV Osterfeld III - Dostlukspor Bottrop III

VfB Bottrop III - Arminia Klosterhardt III

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport